“ว่านไฉ” เผยเหตุผลช่วยหา “ฮลุน โซโล่” หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต
“ว่านไฉ” เผยเหตุผลช่วยตามหา “ฮลุน โซโล่” หลังหายตัวที่จอร์เจีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนพบเสียชีวิตในโรงแรมในกรุงทบิลิซี
จากกรณีการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ซึ่งขาดการติดต่อกับทางครอบครัวเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา จากรายงานดังกล่าวได้เปิดเผยจากสื่อของอาร์เมเนีย และกลุ่มคนไทยในจอร์เจียที่ช่วยกันออกตามหา โดยได้มีอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวอย่าง “ว่านไฉ” จากเพจ “อาสาพาไปหลง” ได้เข้ามาช่วยเหลือในการตามหาและประสานเรื่องกับทางครอบครัวของ ฮลุน ด้วย
ว่านไฉ ได้ระบุเหตุผลถึงการเข้าไปช่วยเหลือผ่านรายการ โหนกระแส ว่า เมื่อช่วงวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังทราบข่าวที่ครอบครัวโพสต์ตามหาฮลุนในช่วงเย็น แม้จะไม่ได้รู้จักกับฮลุนเป็นการส่วนตัว แต่ด้วยความที่ตนมีบริษัททัวร์ และมีลูกทัวร์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากจอร์เจีย รวมถึงมีเครือข่ายไกด์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ จึงคิดว่าตนน่าจะช่วยตามหาได้อีกแรง
หลังจากโพสต์ขอเบาะแสเพิ่มเติมผ่านเพจของตน มีผู้คนส่งข้อมูลเข้ามาจำนวนมาก ทั้งข้อมูลที่ทราบอยู่แล้วและข้อมูลใหม่ ซึ่งด้วยปริมาณข้อมูลที่มากทำให้ยากต่อการสรุปว่าสถานที่สุดท้ายที่ฮลุนอยู่คือที่ใด และยังไม่แน่ใจว่าออกจากประเทศจอร์เจียไปแล้วหรือไม่
วันที่ 29 กรกฎาคม ว่านไฉประสานงานกับไกด์ท้องถิ่นพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งสื่อของจอร์เจียก็ได้นำเสนอข่าวนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีชาวจอร์เจีย ไกด์ท้องถิ่น และบริษัททัวร์หลายรายเข้าร่วมช่วยเหลือค้นหา บางส่วนใช้รถจักรยานยนต์ออกตระเวนตามหาในพื้นที่ต่างๆ
ว่านไฉอธิบายว่า ตนใช้วิธีวิเคราะห์จากความน่าจะเป็นในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว โดยลองวางแผนเส้นทางการเดินทางว่าในวันเกิดเหตุ ฮลุนน่าจะไปยังสถานที่ใดก่อนเดินทางเข้าประเทศอาร์เมเนีย และคาดว่าน่าจะมุ่งลงไปทางตอนใต้ของประเทศ จึงเริ่มค้นหาข้อมูลสถานที่ที่คาดว่าจะไปถ่ายทำคอนเทนต์
เมื่อเริ่มตรวจสอบว่าฮลุนออกจากประเทศจอร์เจียแล้วหรือไม่ ว่านไฉได้ค้นหาชื่อของฮลุนบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ทราบชื่อจริง และยังไม่ได้แจ้งกับครอบครัว จึงส่งข้อมูลไปยังไกด์ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายส่วนตัวเพื่อตรวจสอบ แต่ผลปรากฏว่าข้อมูลไม่ตรงกัน
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว ว่านไฉติดต่อกับไกด์ท้องถิ่นเป็นระยะ และนักข่าวได้แนะนำให้ขอข้อมูลพาสปอร์ตของฮลุนจากพี่ชาย ซึ่งพี่ชายติดต่อผ่านผู้จัดการจนทราบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดประสานงานกับครอบครัวมาก่อน
หลังได้รับข้อมูลพาสปอร์ตของฮลุน พบว่าเดินทางเข้าประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม แต่ไม่มีบันทึกการเดินทางออกจากประเทศ ทำให้ไม่จำเป็นต้องขยายการค้นหาไปยังประเทศอาร์เมเนีย เหลือเพียงคำถามว่าฮลุนอยู่ที่ใดในจอร์เจีย ว่านไฉจึงติดตามเพจอื่นๆ เพื่อประสานข้อมูลการค้นหาให้ครอบคลุมมากขึ้น
ด้านไกด์ท้องถิ่นระดมกำลังคนออกค้นหาด้วยการขับรถไปตามหมู่บ้านต่างๆ พร้อมโทรศัพท์ติดต่อไปยังเกสต์เฮาส์ต่างๆ และลงพื้นที่ตอนใต้ตามที่ว่านไฉสันนิษฐานไว้ โดยติดต่อกับพี่ชายของฮลุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการค้นหา
นอกจากนี้ ตนได้รับคำแนะนำจาก “มิ้นท์ I Rome Alone” และพี่เพชร เจ้าของบริษัทท่องเที่ยวต่างประเทศว่า สิ่งแรกที่ควรทำคือให้แจ้ง Interpol ด้วยความที่ว่าตนไม่มีความรู้และคิดว่าต้องแจ้งสถานทูต โดยแจ้งความไว้เพื่อให้ออก Yellow Notice ให้แพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียรวมทั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของต่างประเทศสามารถติดตามได้ว่า ฮลุน ใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายที่ใด
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