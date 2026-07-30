สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังไปเที่ยวจอร์เจีย ชมวิวสวยแต่รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมีคนเคาะประตูห้องพักที่ทบิลิซีกลางดึก ชาวเน็ตร่วมแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ก.ค. 69 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pakthinan Sasithammaroj โพสต์เล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังไปเที่ยวประเทศจอร์เจีย ระบุว่าสิ่งที่ประทับใจมีเพียงวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ส่วนเรื่องอื่นกลับรู้สึกไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะช่วงที่เข้าพักโรงแรมในกรุงทบิลิซี
เจ้าตัวเล่าว่ามีคนมาเคาะประตูห้องพักเสียงดังไม่หยุดในช่วงกลางดึก ทั้งคู่ไม่กล้าเปิดประตู ได้แต่ส่งเสียงให้รู้ว่ามีคนอยู่ในห้อง ก่อนโทรแจ้งเจ้าของที่พักซึ่งบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวล แต่เจ้าของโพสต์ยอมรับว่ายังรู้สึกกลัวเพราะเป็นคนต่างถิ่น และหากให้เลือกคงไม่กลับไปเที่ยวจอร์เจียอีก
โพสต์นี้ถูกแชร์ต่อจากเพจเฟซบุ๊กอีกบัญชีหนึ่งเมื่อประมาณ 16 ชั่วโมงก่อน มียอดไลก์กว่า 68,000 ครั้ง และมีผู้เข้ามาคอมเมนต์กว่า 1,100 ข้อความ ส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้ามาเล่าประสบการณ์คล้ายกันของตัวเอง
บางคนบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์เคาะประตูห้องกลางดึกเช่นกันระหว่างไปเที่ยวเป็นทริปกับไกด์ ซึ่งไกด์เคยเตือนให้เดินจับกลุ่มกันตลอดทาง
บางคนเล่าว่ากระเป๋าของญาติผู้สูงอายุถูกวัยรุ่นในพื้นที่ฉกไปขณะเดินอยู่ ขณะที่บางคนให้ความเห็นว่าธรรมชาติของจอร์เจียสวยงามจริง แต่รู้สึกว่าผู้คนไม่เป็นมิตรเท่าที่คาดหวัง
ต้องย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่ข้อมูลที่มีการยืนยันจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวหรือความปลอดภัยของจอร์เจียแต่อย่างใด และไม่ควรสรุปว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทุกคนหรือเป็นภาพรวมของประเทศทั้งหมด เพราะยังมีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากที่รีวิวจอร์เจียในแง่บวก และหน่วยงานด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศเองก็ยังจัดจอร์เจียอยู่ในกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางตามปกติ
สำหรับใครที่วางแผนเดินทางไปจอร์เจียหรือประเทศที่ไม่คุ้นเคย คำแนะนำพื้นฐานคือควรเลือกที่พักที่มีรีวิวน่าเชื่อถือ ล็อกประตูและใส่สลักเพิ่มเติมทุกครั้งก่อนนอน ไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใด และแจ้งกำหนดการเดินทางกับคนที่บ้านไว้ล่วงหน้าเสมอ
หมายเหตุ : ภาพปกเป็นการจำลองเหตุการณ์เพื่อใช้สำหรับประกอบบทความเท่านั้น
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