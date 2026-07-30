บล็อกเกอร์รีวิวจอร์เจีย สวยแต่อันตราย คนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร ขอไม่กลับไปอีก
บล็อกเกอร์ “กินกินไปนิ” รีวิวเที่ยวจอร์เจียสวยแต่อันตราย อย่าพูดอะไรไม่เข้าหูคนท้องถิ่น เพราะคนเครียดสะสม เรื่องการเงิน-ครอบครัว ทำให้ไม่ค่อยยิ้มแย้ม ท่าทีดูไม่เป็นมิตร
จากรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์สาวเที่ยว ฮลุน โซโล่ ล่าสุด บล็อกเกอร์สาวเจ้าของเพจ กินกินไปนิ มีผู้ติดตามกว่า 2.5 แสนคน ออกมาเล่าประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย เธอตั้งข้อสังเกตว่าคนท้องถิ่นไม่ค่อยยิ้มแย้ม ท่าทีดูไม่เป็นมิตร และมีใบหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา
ฝั่งคนขับรถที่พาเที่ยวเตือนว่าให้ระมัดระวังคำพูด อย่าพูดอะไรไม่เข้าหูคนท้องถิ่น เพราะคนจอร์เจียมีความเครียดสะสมจากปัญหาชีวิตหลายอย่าง ทั้งเรื่องการเงินและครอบครัว เมื่อตกเย็นหลายคนเลือกดื่มเหล้าเพื่อคลายเครียด หากนักท่องเที่ยวพูดจาไม่เข้าหูอาจนำไปสู่เหตุการณ์อันตรายได้
เจ้าของเพจเผยว่า จอร์เจียเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก แต่บรรยากาศผู้คนรอบข้างดูน่ากลัว เธอจึงตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปเที่ยวประเทศนี้อีก
หลังเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ หญิงสาวที่เคยคบหาชาวจอร์เจียเล่าว่า หากพูดไม่เข้าหู แฟนจะโมโหจัดและต่อว่าด้วยคำหยาบคาย
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเมื่อปีที่แล้วยืนยันว่าธรรมชาติสวยงามจริง แต่คนไม่เป็นมิตรและไม่อยากกลับไปอีกเช่นกัน ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเล่าประสบการณ์จากเพื่อนที่มีแฟนชาวจอร์เจียว่า คนท้องถิ่นไม่ชอบให้มองหน้าหรือสบตา หากมองจะถูกตั้งคำถามทันทีว่ามองทำไม
“แฟนเก่านี่เป็นคนจอร์เจียค่ะ เวลาพูดไม่เข้าหูทีจะโมโหมากโมโหจนสามารถด่าคำหยาบ ๆ ที่ไม่ควรพูดกับแฟนได้อ่ะ”
“ไปกับเพื่อนเมื่อปีที่แล้วค้า แล้วพูดกับเพื่อนเหมือนกันค้าตอนที่กลับว่าจอร์เจียสวยมาก แต่ไม่กลับไปเที่ยวอีก ธรรมชาติสวยมากแต่คนไม่ friendly เลยค้า”
“เคยรู้จักเพื่อนคนนึงได้แฟนคนจอเจีย คนที่นี่ไม่ชอบให้มองหน้า สบตา เค้าจะถามเราทันทีเลยว่า มองหน้าทำไม ไม่ชอบ ทั้งที่ ตาเค้า สวยมาก แต่เราไม่สามารถ มองหน้าหรือจ้องหน้าเค้าได้เลย”
“ประเทศ จอร์เจีย ไม่อันตรายสำหรับคนธรรมดาปกติทั่วไป แต่ถ้าไปพูดไม่เข้าหูหรือบางกลุ่มที่ไม่ชอบ อาจเป็นอันตรายได้ค่ะ เพราะแฟนเคยไปมาจากประสบการณ์”
“เคยรู้จักเพื่อนคนนึงได้แฟนคนจอร์เจีย คนที่นี่ไม่ชอบให้มองหน้า สบตา เค้าจะถามเราทันทีเลยว่า มองหน้าทำไม ไม่ชอบ ทั้งที่ ตาเค้า สวยมาก แต่เราไม่สามารถ มองหน้าหรือจ้องหน้าเค้าได้เลย”
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