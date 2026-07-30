ข่าว

ว่านไฉ คุย ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 13:55 น.
ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย

ว่านไฉ เล่าเหตุการณ์คุย ตำรวจจอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ ในห้องพักโรงแรม บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.ไม่มีแผล-ร่องรอยถูกทำร้าย

ในรายการ โหนกระแส วันนี้ (30 ก.ค. 69) นำเสนอเรื่องราวการเสียชีวิต ของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ที่ถูกระบุว่า พบร่างอยู่ภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ในประเทศจอร์เจีย ซึ่งหัวข้อหนึ่งที่ทางครอบครัว รวมถึงแฟนคลับของฮลุนทั่วประเทศต้องการอยากจะทราบมากที่สุด นั่นก็คือ “สาเหตุการเสียชีวิต”

ช่วงหนึ่งในรายการได้มีการพูดคุยกับ ว่านไฉ อดีตคนบันเทิง เจ้าของธุรกิจทัวร์และยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือช่วยตามหาตัว ฮลุน ตั้งแต่วันที่ทราบข่าวฮลุนขาดการติดต่อ ก่อนจะทราบข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ในจอร์เจียว่า ฮลุน เสียชีวิตแล้ว

ว่านไฉ เล่าว่า ตนได้มีโอกาสติดต่อพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจีย หลังได้รับแจ้งว่าพบร่าง ฮลุน เสียชีวิตที่โรงแรม ซึ่งตนยิงคำถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ยืนยันใช่ไหมว่าเป็นร่างของฮลุนจริง” ทางตร.จอร์เจีย เผยว่า “ชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ต” ตนจึงสอบถามต่อว่า “เจออะไรที่ยืนยันแน่ชัดเช่น ID Card พาสปอร์ต หรือสิ่งของที่ยืนยันได้จริง ๆ หรือไม่” แต่ทางตร.จอร์เจียแจ้งว่า “ต้องให้ญาติทำหนังสือแจ้งมาถึงจะขอดูเอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่พบนห้องพักที่พบร่างได้”

จากนั้น ว่านไฉ เล่าต่อในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมา ระบุว่า “บันทึกสาเหตุการเสียชีวิตในตอนแรก ระบุว่า วันที่ 14 กรกฎาคม ตำรวจยืนยันพบร่างฮลุนในโรงแรมแห่งหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นไม่พบบาดแผล หรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรง หรือถูกทำร้าย เหมือนลักษณะคนหลับไปเลย และร่างของฮลุนถูกเก็บอยู่ที่สถาบันนิติเวชฯ” หลังจากพูดคุยกันแล้วในเรื่องของวันที่พบร่าง รวมถึงนาทีพบร่างฮลุน ว่านไฉ ยังให้ทางตำรวจจอร์เจียส่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษมาเพื่อยืนยันข้อมูลข้างต้นอีกครั้งด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่แท้จริงของ ฮลุน โซโล่ ซึ่งยังคงต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวเดอะไทยเกอร์จะรายการให้ทราบอีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง บันเทิง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

4 นาที ที่แล้ว
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ. ข่าวต่างประเทศ

อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”

20 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน ข่าว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน

25 นาที ที่แล้ว
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

37 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

42 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปองน้องเพชรกล้า ใบ้แนวทางก่อนหวยออกวันเสาร์ 1 ส.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้าง Aeon คุมาโมโตะถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คปภ. ยัน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม ข่าว

คปภ. ยัน “ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยินดีดูแลค่าใช้จ่ายพาร่าง ฮลุน โซโล่ กลับไทย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยินดีออกค่าใช้จ่ายนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์รีวิวจอร์เจีย สวยแต่อันตราย คนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร ขอไม่กลับไปอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ว่านไฉ&quot; เผยเหตุผลช่วยหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต ข่าว

“ว่านไฉ” เผยเหตุผลช่วยหา “ฮลุน โซโล่” หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี ข่าว

สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัยการญี่ปุ่นนัด 31 ก.ค. ชี้ชะตาสาวไทยรับหิ้ว เจอไอซ์ซุกซองกาแฟ ฟ้องหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย ข่าว

ว่านไฉ คุย ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย่าฮลุน โซโล่ ไม่เชื่อหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ข่าว

ย่า ฮลุน โซโล่ สูญเสียหลานที่จอร์เจีย ยันไม่มีโรคประจำตัว หากตายแทนได้ก็ยอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออนิกซ์ จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องไม่เคยมีโรคประจำตัว-สุขภาพแข็งแรงดี ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์สาวเล่าประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย วิวสวยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ครั้งเดียวพอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาตรา 115 จอร์เจียคืออะไร เหตุใดคดีฮลุนยังสรุปสาเหตุไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง ข่าว

แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอวา AvArest&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว ข่าว

“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกรัฐบาลแจงข้อกฎหมาย ไม่ได้อ้างศาล เลื่อนเลือกตั้งประกันสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 13:55 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ.

อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
Back to top button