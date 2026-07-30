ว่านไฉ คุย ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.
ว่านไฉ เล่าเหตุการณ์คุย ตำรวจจอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ ในห้องพักโรงแรม บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.ไม่มีแผล-ร่องรอยถูกทำร้าย
ในรายการ โหนกระแส วันนี้ (30 ก.ค. 69) นำเสนอเรื่องราวการเสียชีวิต ของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ที่ถูกระบุว่า พบร่างอยู่ภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ในประเทศจอร์เจีย ซึ่งหัวข้อหนึ่งที่ทางครอบครัว รวมถึงแฟนคลับของฮลุนทั่วประเทศต้องการอยากจะทราบมากที่สุด นั่นก็คือ “สาเหตุการเสียชีวิต”
ช่วงหนึ่งในรายการได้มีการพูดคุยกับ ว่านไฉ อดีตคนบันเทิง เจ้าของธุรกิจทัวร์และยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือช่วยตามหาตัว ฮลุน ตั้งแต่วันที่ทราบข่าวฮลุนขาดการติดต่อ ก่อนจะทราบข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ในจอร์เจียว่า ฮลุน เสียชีวิตแล้ว
ว่านไฉ เล่าว่า ตนได้มีโอกาสติดต่อพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจีย หลังได้รับแจ้งว่าพบร่าง ฮลุน เสียชีวิตที่โรงแรม ซึ่งตนยิงคำถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ยืนยันใช่ไหมว่าเป็นร่างของฮลุนจริง” ทางตร.จอร์เจีย เผยว่า “ชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ต” ตนจึงสอบถามต่อว่า “เจออะไรที่ยืนยันแน่ชัดเช่น ID Card พาสปอร์ต หรือสิ่งของที่ยืนยันได้จริง ๆ หรือไม่” แต่ทางตร.จอร์เจียแจ้งว่า “ต้องให้ญาติทำหนังสือแจ้งมาถึงจะขอดูเอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่พบนห้องพักที่พบร่างได้”
จากนั้น ว่านไฉ เล่าต่อในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมา ระบุว่า “บันทึกสาเหตุการเสียชีวิตในตอนแรก ระบุว่า วันที่ 14 กรกฎาคม ตำรวจยืนยันพบร่างฮลุนในโรงแรมแห่งหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นไม่พบบาดแผล หรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรง หรือถูกทำร้าย เหมือนลักษณะคนหลับไปเลย และร่างของฮลุนถูกเก็บอยู่ที่สถาบันนิติเวชฯ” หลังจากพูดคุยกันแล้วในเรื่องของวันที่พบร่าง รวมถึงนาทีพบร่างฮลุน ว่านไฉ ยังให้ทางตำรวจจอร์เจียส่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษมาเพื่อยืนยันข้อมูลข้างต้นอีกครั้งด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่แท้จริงของ ฮลุน โซโล่ ซึ่งยังคงต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวเดอะไทยเกอร์จะรายการให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว
- แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง
- “สีหศักดิ์” ขอให้รอผลสอบการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” หลังสื่อท้องถิ่นบอกฆ่าตัวตาย
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: