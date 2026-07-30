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ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 13:15 น.
ขอบคุณภาพจาก บิ๊กเกรียน

ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ก่อนหายตัวปริศนาแล้ว ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว ไม่พบหลักฐานว่าออกนอกพื้นที่

ความคืบหน้าจากกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนาของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี ที่ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ช่วงตี 4 ของวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก่อนขาดการติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิด พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขับสะกดรอยตาม

ล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 (ผบก.สส.ภ.2) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยสุนัข K-9 ญาญ่า และ ฮันเตอร์ ค้นหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัย

เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็นหลายชุด กระจายค้นหาตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง โดยใช้การจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ หากมีการนำพยานหลักฐานไปอำพราง ควรเป็นบริเวณใด ก่อนเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียด

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้นำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคนให้สุนัขตำรวจดมกลิ่น ก่อนเข้าตรวจค้นบริเวณบ่อน้ำและตึกร้างในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน ซึ่งอยู่ใกล้จุดที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับการหายตัวของทั้งสอง หวังติดตามร่องรอยหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม

นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันว่าทั้งสองออกจากพื้นที่จังชลบุรี หรือไม่หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทั้งสอง เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี

ขณะที่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแนวทางการสืบสวน พบภาพสุดท้ายขณะสองพี่น้องชาวรัสเซีย ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังถนนมอเตอร์เวย์ โดยปรากฏภาพชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาอย่างกระชั้นชิด ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะจอดรถหยุดพูดคุยกันบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน

จากนั้นชายคนดังกล่าวยังคงขี่รถตามต่อไป จนกระทั่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดขาดหายไป ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นเบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการเร่งขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 13:15 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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