ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว
ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ก่อนหายตัวปริศนาแล้ว ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว ไม่พบหลักฐานว่าออกนอกพื้นที่
ความคืบหน้าจากกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนาของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี ที่ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ช่วงตี 4 ของวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก่อนขาดการติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิด พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขับสะกดรอยตาม
ล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 (ผบก.สส.ภ.2) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยสุนัข K-9 ญาญ่า และ ฮันเตอร์ ค้นหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็นหลายชุด กระจายค้นหาตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง โดยใช้การจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ หากมีการนำพยานหลักฐานไปอำพราง ควรเป็นบริเวณใด ก่อนเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้นำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคนให้สุนัขตำรวจดมกลิ่น ก่อนเข้าตรวจค้นบริเวณบ่อน้ำและตึกร้างในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน ซึ่งอยู่ใกล้จุดที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับการหายตัวของทั้งสอง หวังติดตามร่องรอยหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันว่าทั้งสองออกจากพื้นที่จังชลบุรี หรือไม่หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทั้งสอง เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
ขณะที่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแนวทางการสืบสวน พบภาพสุดท้ายขณะสองพี่น้องชาวรัสเซีย ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังถนนมอเตอร์เวย์ โดยปรากฏภาพชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาอย่างกระชั้นชิด ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะจอดรถหยุดพูดคุยกันบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน
จากนั้นชายคนดังกล่าวยังคงขี่รถตามต่อไป จนกระทั่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดขาดหายไป ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นเบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการเร่งขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
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