บล็อกเกอร์สาวเล่าประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย วิวสวยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ครั้งเดียวพอ
บล็อกเกอร์สาวเล่าประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย วิวสวยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย ขอเที่ยวครั้งเดียวพอ
เพจเฟซบุ๊กชื่อ Pakthinan Sasithammaroj ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 3 หมื่นกว่าคนได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียว่า “ครั้งนึงเคยไปเที่ยวที่จอร์เจีย ประทับใจแค่อย่างเดียวคือวิวสวย ที่เหลือรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะผู้คนไม่ได้เป็นมิตรและแอบแฝงด้วยความน่ากลัว
ตอนที่มาพักโรงแรมในเมือง Tbilisi ช่วงดึกมีคนมาเคาะประตูห้องเสียงดังมากเคาะแบบไม่หยุด เราไม่กล้าเปิดประตูแต่แฟนส่งเสียงให้เขารู้ว่ามีคนอยู่ จากนั้นเราเลยทักไปแจ้งเจ้าของที่พักเค้าก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องกังวล แต่เราเป็นคนต่างถิ่นบอกเลยว่ากลัว รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยและถ้าให้เลือกคงไม่กลับไปเที่ยวอีกแล้ว”
ก่อนที่จะเล่าต่อว่า “จากโพสต์ที่เล่าประสบการณ์พักในโรงแรม Tbilisi ไป มีคนอยากให้เล่าประสบการณ์ความไม่ประทับใจให้ฟังอีก ที่จริงจะบอกว่าประเทศนี้มีเรื่องที่ทั้งประทับใจและไม่ประทับใจรวมกันไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่มีข้อเสียทั้งหมด
สิ่งที่ประทับใจ
-วิวสวย (เราไปช่วงหิมะตก)
-ข้าวของราคาไม่แพง (ตอนที่ไปคือเป็นช่วงเปิดประเทศหลังโควิดใหม่ๆ)
-คนไทยในจอร์เจียมีแต่คนใจดี เราเจอพี่คนไทยจากการไปทานอาหารที่ร้านไทย 2 ร้าน ซึ่งพี่ทั้ง 2 คนน่ารักมาก เราทานอาหารเสร็จขับรถไปส่งเราที่พักและให้ก๋วยเตี๋ยวแห้งติดตัวเอาไว้ทำกินวันอื่นๆด้วย ส่วนพี่อีกคนก็ใจดีให้เราฝากกระเป๋าไว้ร้านอาหารเพราะเราขึ้นเครื่องบินรอบดึก
-น้องหมาที่นั่นน่ารักอัธยาศัยดี
-ตอนที่รถเราเสียสตาร์ทไม่ติดเจ้าของที่พักในเมือง Kazbegi เป็นผู้หญิงเข้ามาช่วยพ่วงแบตให้ เค้าให้ความช่วยเหลือเต็มที่และคุยกับบริษัทที่เราเช่ารถด้วย
สิ่งที่ไม่ประทับใจ
-ตอนลงเครื่องมา เจอแท็กซี่เดินตามพร้อมจะลากกระเป๋าเราไป เราแจ้งว่ากดจองรถผ่าน Bolt ไปแล้ว ก็มีผู้ชายอีกคนมาบอกว่าฉันนี่แหละคือรถที่คุณเรียก แต่แฟนเราเช็คในแอปแล้วไม่ใช่ เพราะรถยังมาไม่ถึงสนามบิน กว่าจะปีกตัวออกมาได้เดินตามจนกลัว
-ซื้อของในสนามบินและร้านค้าเช็คราคาให้ดีระวังโดนโกง ดีที่แฟนเราเป็นคนสังเกตเลยทักท้วงไปเขาเลยคืนเงินให้
-เข้าพักโรงแรมในเมือง Tbilisi แล้วโดนเคาะประตูตอนดึกเสียงดังมาก แถมแจ้งเจ้าของโรงแรมก็ไม่ได้ใส่ใจ
-ผู้คนไม่ยิ้มแย้ม เข้าร้านอาหารท้องถิ่น ตอนเรียกเก็บเงินเจอผู้ชายที่นั่งเคาน์เตอร์มองเหยียดและทำหน้ากวน
-รถเช่าที่ได้สภาพเก่า ต้องเสียเวลาขับรถกลับเข้ามาในเมืองอีกรอบเพื่อมาเปลี่ยนรถ ซึ่งในเมืองก็ไม่มีรถให้เปลี่ยนต้องรออีกวันนึง ทำให้เสียเวลาในการเดินทางมาก
-ห้องน้ำไม่ดีและมีน้อยมาก แต่ถ้าตรงไหนได้เสียตังค์ก็ดีอยู่
-นั่งรถตู้ขึ้นไปชมโบสถ์บนเทือกเขาที่ Kazbegi คนขับรถไม่ค่อยดีเท่าไร ขับรถเร็วทั้งๆที่ทางน่ากลัว เข้าใจว่าเป็นคนในพื้นที่แต่ก็รู้สึกกลัว แถมยังด่านักท่องเที่ยวคนอื่นที่เดินระหว่างทางอีกด้วย
-รถบรรทุกค่อนข้างเยอะแล้วขับยาวต่อกันหลายกิโล หากจะแซงเราต้องหาจังหวะเองและรถเค้าไม่ได้เบรกให้เรา
-เดินเล่นในเมืองระวังโดนแก๊งเด็กวัยรุ่นเดินตามคอยขายของให้ เขาตามตื๊อแม้เราจะไม่สนใจและเดินหนีก็ยังจะเดินตามจนน่ารำคาญ
ถามว่าเป็นประเทศที่น่าเที่ยวไหม คงต้องแล้วแต่คนชอบค่ะ แต่ส่วนตัวคิดว่าไปสัมผัสแค่ครั้งเดียวก็น่าจะพอ นอกเมืองดูน่าปลอดภัยอยู่ แต่ในเมืองหลวงต้องระวังตัวทั้งตอนเดินเที่ยวกลางวันและตอนดึกค่ะ”
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