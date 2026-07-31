ซูมเลขปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 1 สิงหาคม 2569 เปิดเลขเด่น 5 ตัว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! เปิดแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เผยเลขเด่นหลัก 5 ตัว พร้อมจัดชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวเน้น ๆ เอาใจสายเสี่ยงโชค
บรรยากาศการเฟ้นหาตัวเลขก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านักเสี่ยงโชคต่างพากันมองหาแนวทาง “เลขเด็ด” จากสำนักดังทั่วสารทิศเพื่อนำไปลุ้นรับทรัพย์ใหญ่รับต้นเดือน
เลขเด่น ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 1 สิงหาคม 2569
สำหรับแนวทางปฏิทินหลวงปู่สรวง ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 มีการถอดรหัสตัวเลขเด่นออกมาได้ทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ 1 – 5 – 3 – 8 – 0 เมื่อนำกลุ่มตัวเลขดังกล่าวมาจับคู่สลับตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถแบ่งเป็นชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวได้ดังนี้
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ชุดเลขท้าย 2 ตัว 80, 38, 53, 13, 01, 88, 58, 51, 30, 08
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ชุดเลขท้าย 3 ตัว 580, 138, 053, 513, 501
ข้อมูลตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอแนวทางตามความเชื่อส่วนบุคคลและสถิติจากสื่อโซเชียลเท่านั้น ไม่ใช่การคาดเดาผลรางวัลที่แน่นอนแดย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างมีสติทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชครับต้นเดือนครับ
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