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พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว
พี่ชาย-พี่สาว “ฮลุน โซโล่” ยืนยัน น้องชายสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว และไม่ได้เป็นโรคหอบหืดอย่างที่ชาวเน็ตแชร์ต่อกัน
จากกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ฮลุน โซโล่ ถูกพบร่างอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งหลังจากมีการแจ้งข่าวเศร้านี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวปลอมสะพัดออกมาต่อเนื่องว่า สาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนนั้นอาจเป็นเพราะโรคประจำตัว
ล่าสุด 30 ก.ค. 69 รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวของ ฮลุน โซโล่ โดยมีการเชิญพี่สาว และพี่ชายของฮลุนมาร่วมพูดคุยไทม์ไลน์ต่าง ๆ ก่อนฮลุนเสียชีวิต ซึ่งทางพี่ชาย ยืนยันก่อนเลยว่า ฮลุน สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เคยป่วยเป็นโรคหอบหืดตามที่โลกออนไลน์แชร์กันในช่วงก่อนหน้านี้
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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