ย่า ฮลุน โซโล่ สูญเสียหลานที่จอร์เจีย ยันไม่มีโรคประจำตัว หากตายแทนได้ก็ยอม
ย่า ฮลุน โซโล่ เปิดใจหลังสูญเสียหลานชายที่จอร์เจีย ยืนยันไม่มีโรคประจำตัว-ไร้ศัตรู สะเทือนใจ ‘หากตายแทนได้ก็ขอตายแทน’ ชื่นชมเป็นเด็กกตัญญู
หลังจากยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวคนดัง ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข วัย 27 ปี ถูกพบเสียชีวิตในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ยืนยันว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ยังอยู่ครบถ้วน โดยจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้
ขณะที่ ทีมงานโหนกระแส ได้สัมภาษณ์คุณย่าของ ฮลุน โซโล่ วัย 82 ปี ยังไม่ปักใจเชื่อว่าหลานชายจบชีวิตตนเองตามที่มีข่าวลือออกไปก่อนหน้านี้ เพราะเขาเป็นเด็กร่าเริงสดใส และอัธยาศัยดี ยืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัวและไม่ดื่มเหล้าหรือยาเสพติด รวมทั้งไม่มีเหตุจุงใจ ศัตรูหรือขัดแย้งกับใครแน่นอน พร้อมทิ้งท้ายสะเทือนใจว่า “หากย่าตายแทนได้ก็ขอตายแทน”
พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมหลานชายว่าเป็นเด็กกตัญญู แม้ย่าจะไม่ได้เอ่ยขอหลานก็หาทุกอย่างมาให้ เพราะอยากให้คุณย่าอยู่สบาย ไม่คาดคิดว่าการไปท่องเที่ยวทริปนี้จะเป็นต้องจบชีวิตในต่างแดน
ข้อมูลจาก : honekrasae
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