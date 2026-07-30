“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว
“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” หลังเสียชีวิจที่จอร์เจีย ยกเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจ ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว
เอวา AvArest ยูทูบเบอร์และเจ้าของเพจ AvA Rest อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ที่ประเทศจอร์เจียว่า
“ความตายมันง่ายมาก” จอร์เจียเป็นประเทศที่สวยงาม เอวาได้มีโอกาสไปสัมผัสสองครั้ง ครั้งแรกคือช่วงก่อนที่โควิด-19 จะแพร่ระบาด ซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพ และความทรงจำที่ดี และหลังจากเปิดประเทศ ประเทศแรกที่เอวาเลือกเดินทางไปก็ ยังเป็นจอร์เจีย
ครั้งนั้นใช้เวลาอยู่ที่นั่นเกือบเดือน ได้เดินเท้าคนเดียวตามเทือกเขาคอเคซัส ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนและธรรมชาติ จอร์เจียจึงเปรียบเสมือนสวรรค์สำหรับนักเดินทางสายภูเขาหิมะอย่างเอวา
นักเดินทางมักจะเป็นผู้ที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตดีว่า…ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนบนโลก วันหนึ่งเราก็ต้องเดินทางมาถึงจุดจบเดียวกัน การได้ทำความฝันในขณะที่ยังมีลมหายใจ จึงเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดในฐานะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่ในปัจจุบัน มนุษย์เราเหมือนหลงลืมอะไรบางอย่าง หลายคนวิ่งไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าภายใน มีบ้านหลังใหญ่โต แต่จิตวิญญาณข้างในกลับว่างเปล่า
และท่ามกลางคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากมายที่ทำคลิปอวดรวยหรืออวดความสำเร็จ…
“มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทำคลิปสวนกระแสคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรเลย แต่ด้วยหัวใจที่สู้และต้นทุนชีวิตที่จำกัด เขากลับใช้เวลาไม่กี่ปีเรียนรู้โลกใบนี้กว้างไกลกว่าใครหลายคนในระยะเวลาอันสั้น และกลายเป็นแสงสว่าง
รวมถึงแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านให้เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองมี สอนให้คนมองโลกในมุมที่สวยงามผ่านการเดินทางที่ลำบากด้วยตัวคนเดียว ผลงานที่เขาถ่ายทอดออกมาจึงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ และทำให้เราได้ฝึกมองโลกอย่างสวยงามแม้โลกจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดก็ตาม”
ก่อนจะปิดท้ายด้วยบทเรียน เพื่อปลุกให้มนุษย์เราได้ตื่นรู้ว่า… “จงรักและเห็นคุณค่าในตัวเองจากข้างในได้แล้ว อย่าให้เกมของโลกใบนี้มาบดบังสายตา เพราะเวลาชีวิตของทุกคนมีค่ามากกว่านั้น”
ความตายมันง่ายจริง ๆ บางครั้งมันก็ไม่ได้ระบุเวลาหรือสาเหตุ แต่มันจะมาเมื่อถึงเวลาของมัน ดังนั้น จงอยู่กับปัจจุบันขณะ และทำนาทีนี้ให้ดีที่สุด แด่การเดินทางครั้งสุดท้ายของน้องฮลุน… ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยสู่ดินแดนที่ไร้ซึ่งความเหนื่อยล้านะคะ
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