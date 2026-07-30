ข่าว

“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 11:51 น.
"เอวา AvArest" โพสต์ซึ้งถึง "ฮลุน โซโล่" ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” หลังเสียชีวิจที่จอร์เจีย ยกเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจ ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

เอวา AvArest ยูทูบเบอร์และเจ้าของเพจ AvA Rest อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ที่ประเทศจอร์เจียว่า

“ความตายมันง่ายมาก” จอร์เจียเป็นประเทศที่สวยงาม เอวาได้มีโอกาสไปสัมผัสสองครั้ง ครั้งแรกคือช่วงก่อนที่โควิด-19 จะแพร่ระบาด ซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพ และความทรงจำที่ดี และหลังจากเปิดประเทศ ประเทศแรกที่เอวาเลือกเดินทางไปก็ ยังเป็นจอร์เจีย

ครั้งนั้นใช้เวลาอยู่ที่นั่นเกือบเดือน ได้เดินเท้าคนเดียวตามเทือกเขาคอเคซัส ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนและธรรมชาติ จอร์เจียจึงเปรียบเสมือนสวรรค์สำหรับนักเดินทางสายภูเขาหิมะอย่างเอวา

นักเดินทางมักจะเป็นผู้ที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตดีว่า…ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนบนโลก วันหนึ่งเราก็ต้องเดินทางมาถึงจุดจบเดียวกัน การได้ทำความฝันในขณะที่ยังมีลมหายใจ จึงเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดในฐานะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่ในปัจจุบัน มนุษย์เราเหมือนหลงลืมอะไรบางอย่าง หลายคนวิ่งไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าภายใน มีบ้านหลังใหญ่โต แต่จิตวิญญาณข้างในกลับว่างเปล่า

เอวา โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อ ฮลุน โซโล่
FB/ AvA Rest

และท่ามกลางคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากมายที่ทำคลิปอวดรวยหรืออวดความสำเร็จ…

“มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทำคลิปสวนกระแสคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรเลย แต่ด้วยหัวใจที่สู้และต้นทุนชีวิตที่จำกัด เขากลับใช้เวลาไม่กี่ปีเรียนรู้โลกใบนี้กว้างไกลกว่าใครหลายคนในระยะเวลาอันสั้น และกลายเป็นแสงสว่าง

รวมถึงแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านให้เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองมี สอนให้คนมองโลกในมุมที่สวยงามผ่านการเดินทางที่ลำบากด้วยตัวคนเดียว ผลงานที่เขาถ่ายทอดออกมาจึงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ และทำให้เราได้ฝึกมองโลกอย่างสวยงามแม้โลกจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดก็ตาม”

ก่อนจะปิดท้ายด้วยบทเรียน เพื่อปลุกให้มนุษย์เราได้ตื่นรู้ว่า… “จงรักและเห็นคุณค่าในตัวเองจากข้างในได้แล้ว อย่าให้เกมของโลกใบนี้มาบดบังสายตา เพราะเวลาชีวิตของทุกคนมีค่ามากกว่านั้น”

ความตายมันง่ายจริง ๆ บางครั้งมันก็ไม่ได้ระบุเวลาหรือสาเหตุ แต่มันจะมาเมื่อถึงเวลาของมัน ดังนั้น จงอยู่กับปัจจุบันขณะ และทำนาทีนี้ให้ดีที่สุด แด่การเดินทางครั้งสุดท้ายของน้องฮลุน… ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยสู่ดินแดนที่ไร้ซึ่งความเหนื่อยล้านะคะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ย่าฮลุน โซโล่ ไม่เชื่อหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ข่าว

ย่า ฮลุน โซโล่ สูญเสียหลานที่จอร์เจีย ยันไม่มีโรคประจำตัว หากตายแทนได้ก็ยอม

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออนิกซ์ จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว

15 นาที ที่แล้ว
พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องไม่เคยมีโรคประจำตัว-สุขภาพแข็งแรงดี ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์สาวเล่าประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย วิวสวยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ครั้งเดียวพอ

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

มาตรา 115 จอร์เจียคืออะไร เหตุใดคดีฮลุนยังสรุปสาเหตุไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง ข่าว

แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอวา AvArest&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว ข่าว

“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกรัฐบาลแจงข้อกฎหมาย ไม่ได้อ้างศาล เลื่อนเลือกตั้งประกันสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ 30 ก.ค. 69 ค่าไฟ TOU เป็น Off Peak ทั้งวัน แม้ธนาคารและเอกชนยังเปิด เศรษฐกิจ

วันนี้ 30 ก.ค. 69 ค่าไฟ TOU เป็น Off Peak ทั้งวัน แม้ธนาคารและเอกชนยังเปิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการญี่ปุ่น เผยเสียชีวิตแล้ว 28 ศพ เซ่นแผ่นดินไหวคุมาโมโตะระดับ 7.1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/8/69 แจกชุดเลขท้าย-เลขลอตเตอรี่ลุ้นโชคใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคลิป ฮลุน โซโล่ กับคำมั่นสุดท้าย ช่วยเด็กอัฟกันเรียนหมอ ก่อนจากไปตลอดกาล ข่าว

ย้อนคลิป ฮลุน โซโล่ กับคำมั่นสุดท้าย ช่วยเด็กอัฟกันเรียนหมอ ก่อนจากไปตลอดกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุฬาฯ แสดงความเสียใจ ครอบครัว &quot;ฮลุน โซโล่&quot; นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ ข่าว

จุฬาฯ แสดงความเสียใจ ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต ข่าว

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ ชี้ชีวิตคนเดินทาง ออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่รู้จะได้กลับอีกไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงินวัยรุ่นฝรั่งเศส เล่นพิเรนทร์อัดคลิปเลียหลอดในตู้กดน้ำส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ ไกจิน อาลัย ฮลุน โซโล่ โพสต์ยกย่อง น้องทำคลิปท่องเที่ยวได้ดีที่สุดที่เคยมีในไทย ข่าว

เบนซ์ ไกจิน อาลัย ฮลุน โซโล่ โพสต์ยกย่อง น้องทำคลิปท่องเที่ยวได้ดีที่สุดที่เคยมีในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมินกระแสปฏิญญาแดง-เขียว ชี้ผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักพื้นที่ &quot;อับคาเซีย&quot; ดินแดนที่แยกตัวจากจอร์เจีย ภายใต้เงามืดรัสเซีย ข่าวต่างประเทศ

รู้จักพื้นที่ “อับคาเซีย” ดินแดนที่แยกตัวจากจอร์เจีย ภายใต้เงามืดรัสเซีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มิ้นท์ I Roam Alone&quot; แสดงความเสียใจ หลัง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; เสียชีวิตที่จอร์เจีย ข่าว

“มิ้นท์ I Roam Alone” แสดงความเสียใจ หลัง “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตที่จอร์เจีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงรายวิกฤต น้ำป่าทะลักท่วม 3 อำเภอจมบาดาล บางพื้นที่รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

เปิดอายุ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สู้ชีวิต สานฝันเที่ยวรอบโลก จากไปอายุน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูอินเดียเหี้ยม ใช้มีดลนไฟจี้อวัยวะเพศเด็ก 5 ขวบ โมโหหลังเด็กฉี่รดกางเกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง เสียชีวิตที่จอร์เจีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตก ก่อนจากไปที่จอร์เจีย คนดังร่วมอาลัยเพียบ ข่าว

โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตก ก่อนจากไปที่จอร์เจีย คนดังร่วมอาลัยเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 11:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออนิกซ์ จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

มาตรา 115 จอร์เจียคืออะไร เหตุใดคดีฮลุนยังสรุปสาเหตุไม่ได้

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง

แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

รองโฆษกรัฐบาลแจงข้อกฎหมาย ไม่ได้อ้างศาล เลื่อนเลือกตั้งประกันสังคม

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
Back to top button