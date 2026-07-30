วันนี้ 30 ก.ค. 69 ค่าไฟ TOU เป็น Off Peak ทั้งวัน แม้ธนาคารและเอกชนยังเปิด

วันเข้าพรรษา 30 กรกฎาคม 2569 ถูกนับเป็นวันหยุดราชการ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU ได้ค่าไฟ Off Peak เต็มวัน แม้หน่วยงานเอกชนและธนาคารยังเปิดทำการตามปกติ
ใครที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าอัตรา TOU อยู่ วันนี้ถือเป็นวันที่ควรรู้ไว้ เพราะวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ค่าไฟจะถูกคิดในอัตรา Off Peak ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอให้ถึงสามทุ่มเหมือนวันทำงานปกติ
เหตุผลง่ายๆ คือวันนี้ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับเป็นวันหยุดราชการตามปกติ และตามหลักเกณฑ์ TOU ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดราชการทุกวันจะถูกคิดเป็น Off Peak เต็มวันโดยอัตโนมัติ ต่างจากวันจันทร์ถึงศุกร์ทั่วไปที่ช่วง 09.00 ถึง 22.00 น. จะเป็นช่วง On Peak ราคาแพงกว่า
จุดที่คนอาจสับสนคือวันเข้าพรรษาไม่ใช่วันหยุดธนาคารตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารและบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จึงยังเปิดทำการตามปกติ มีเพียงหน่วยงานราชการเท่านั้นที่หยุด แต่การกำหนดช่วง Off Peak ของค่าไฟฟ้าอิงตามปฏิทินวันหยุดราชการ ไม่ได้ดูว่าธนาคารหรือเอกชนหยุดหรือไม่ จึงทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่ค่าไฟถูกทั้งวันทั้งที่คนส่วนใหญ่ยังต้องทำงานตามปกติ
สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่สมัครอัตรา TOU เท่านั้น หากบ้านไหนยังใช้มิเตอร์อัตราปกติแบบขั้นบันได ค่าไฟจะคำนวณตามจำนวนหน่วยที่ใช้เหมือนเดิม ไม่มีการแยกช่วงเวลา Peak และ Off Peak ให้ได้ประโยชน์เพิ่มในวันนี้
สำหรับใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าหรือมีงานบ้านที่ใช้ไฟเยอะ เช่น ซักผ้า รีดผ้า หรือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ วันนี้ถือเป็นโอกาสประหยัดค่าไฟที่ดี เพราะไม่ต้องรอถึงกลางคืนเหมือนวันธรรมดา ควรรีบใช้ประโยชน์จากช่วง Off Peak เต็มวันนี้ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะกลับเข้าสู่ช่วง On Peak ตามปกติอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: