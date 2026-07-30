ระทึก! ไฟไหม้สวนสนุก หอคอยไม้เกรียม ควันดำพุ่ง นักท่องเที่ยวแตกตื่น วิ่งหนีตาย
ภาพระทึก ไฟไหม้หอคอยไม้ใต้รถไฟเหาะในสวนสนุกอิตาลี ควันดำพุ่งทั่วฟ้า นักท่องเที่ยววิ่งหนีเอาชีวิตรอด เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นที่สวนสนุกการ์ดาแลนด์ (Gardaland) รีสอร์ตสวนสนุกชื่อดังและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบการ์ดา เปลวเพลิงลุกไหม้โครงสร้างหอคอยไม้สังเกตการณ์อย่างรุนแรง ทำให้มีกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นมา จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโซนฟาร์เวสต์ (Far West) ตรงด้านล่างของรถไฟเหาะแร็ปเตอร์ (Raptor)
ภาพวิดีโอบันทึกช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด หลายคนยืนดูไฟไหม้อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเมืองบาร์โดลิโน (Bardolino) นำรถดับเพลิง 2 คันรุดมายังพื้นที่ เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังเครื่องเล่นอื่น ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงดับไฟได้สำเร็จ
อย่างไรก็ดี เปลวเพลิงเผาโครงสร้างหอคอยไม้จนเกรียม แต่ตัวเครื่องเล่นรถไฟเหาะไม่ได้รับความเสียหาย ทางสวนสนุกสั่งปิดเครื่องเล่นนี้ชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงาน ส่วนเครื่องเล่นอื่น ๆ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ฝ่ายบริหารของการ์ดาแลนด์ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ไม่มีพนักงานหรือนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ขณะนี้สวนสนุกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด
สำหรับรถไฟเหาะแร็ปเตอร์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 เป็น 1 ใน 7 รถไฟเหาะของสวนสนุก เป็นเครื่องเล่นแบบเหล็กมีปีก (Steel winged coaster) มีความสูง 33 เมตร ทำความเร็วสูงสุด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการตีลังกาจับผู้เล่นตีลังกากลับหัวถึง 3 รอบ ซึ่งสวนสนุกแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงปีละ 3 ล้านคน
ข้อมูลจาก : thesun
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