แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง ไปในที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ไป พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง
ภายหลังการนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวคนเดียวในต่างประเทศ อย่าง ฮลุน โซโล่ ซึ่งถูกพบร่างอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจีย แม้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ และสาเหตุการเสียชีวิตกะทันหันประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่การสูญเสียของเด็กหนุ่มวัย 27 ปีที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเดินตามความฝันในการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นสร้างความโศกเศร้าอย่างมากต่อครอบครัว รวมถึงชาวเน็ตผู้ติดตามการเดินทางเขาทั้งในไทยและชาวต่างชาติ
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่วมแสดงความเสียใจต่อ ฮลุน โซโล่ และครอบครัว พร้อมขอบคุณฮลุนที่พาทุกคนไปเปิดโลกกว้าง ได้เห็นมุมมองที่หลายคนไม่มีโอกาสได้ไปพบเจอด้วยตัวเอง และขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนลุกขึ้นมาเดินตามความฝันของตัวเอง
“สงสารน้องฮหลุนมาก เขาก็แค่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝัน มีความสุขกับการได้ออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก น้องเป็นคนน่ารักมาก ๆ รอยยิ้มและความเป็นมิตรของน้อง ไม่เคยเป็นอันตรายกับผู้คนที่ได้พบเจอเลย R.I.P
ขอบคุณฮลุนที่พาพวกเราไปเที่ยวในหลาย ๆ ที่ ซึ่งพวกเราไม่มีโอกาสได้ไปนะคะ ขอบคุณที่ทำให้มุมมองที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้กว้างขึ้น”
“ขอบคุณฮลุนที่พาพวกเราไปเที่ยวในหลายๆ ที่ ซึ่งพวกเราไม่มีโอกาสได้ไปนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการเดินทางและทุกเรื่องเล่าที่ฮลุนถ่ายทอด เพราะมันได้ทำให้มุมมองที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้ของใครหลายคนรวมถึงพี่ด้วย กว้างขึ้นจริง ๆ ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของคนที่ลุกขึ้นมาเดินตามความฝันในหัวใจของตัวเองค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
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