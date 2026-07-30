ทางการญี่ปุ่น เผยเสียชีวิตแล้ว 28 ศพ เซ่นแผ่นดินไหวคุมาโมโตะระดับ 7.1
ทางการญี่ปุ่น เผยเสียชีวิตแล้ว 28 ศพ เซ่นแผ่นดินไหวคุมาโมโตะระดับ 7.1 โดยตัวเลขดังกล่าวรวมทุกเคสซึ่งคาดว่าเสียชีวิตจากแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว NHK รายงานว่า โฆษกทางการญี่ปุ่นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในคุมาโมโตะขยับขึ้นอยู่ที่ 28 ศพ
โดยยอดจำนวนผู้เสียชีวิตนั้น รวมผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวหรือไม่ โดยนอกเหนือจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุห้าง Aeon ถล่มแล้ว ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก 5 ศพจากเหตุปล่องควันโรงงานนิปปินเปเปอร์ถล่มด้วย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตามหาผู้สูญหายจากเหตุ Aeon ถล่มต่อไป ขณะนี้คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากก๊าซระเบิด
เบื้องต้นทางจังหวัดได้อพยพประชาชนแล้ว 415 ครัวเรือน และได้เปิดศูนย์พักพิงให้กับประชาชนทั่วจังหวัด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประชาชนกว่า 22,950 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งเป็นผลพวงจากแผ่นดินไหวครั้งนี้
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