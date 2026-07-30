ย้อนคลิป ฮลุน โซโล่ กับคำมั่นสุดท้าย ช่วยเด็กอัฟกันเรียนหมอ ก่อนจากไปตลอดกาล
สัญญาที่ยังไม่ถึงวันนัดหมาย… ย้อนรอยมิตรภาพ “ฮลุน โซโล่” กับคำมั่นสุดท้ายที่จะส่งเด็กน้อยอัฟกันเรียนหมอ ก่อนจากไปตลอดกาล
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความโศกเศร้าและเรียกน้ำตาให้กับชาวเน็ตอย่างหนัก เมื่อมีการกลับมาแชร์คลิปวิดีโอสุดประทับใจของ “ฮลุน โซโล่” (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์ผู้ล่วงลับ ในการเดินทางสำรวจประเทศอัฟกานิสถาน ท่ามกลางความวุ่นวายในดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลก ฮลุนได้พบกับมิตรภาพที่บริสุทธิ์และ “คำสัญญา” ที่กลายเป็นความทรงจำอันนิรันดร์
ในคลิปดังกล่าว ฮลุนได้พบกับ “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มชาวอัฟกันที่มีความฝันอยากเป็นหมอ โดยน้องมีความสามารถโดดเด่นในการพูดภาษาอังกฤษที่เรียนรู้จากโรงเรียนรัฐบาล มิตรภาพเริ่มต้นขึ้นเมื่อน้องอาสาเป็นไกด์พาเดินชมตลาดนกและพาไปเยี่ยมบ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันห่างไกล แม้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนาซาตาลาจะเรียบง่ายและยากจน แต่กลับต้อนรับฮลุนด้วยน้ำใจอันยิ่งใหญ่ ทั้งการเตรียมน้ำล้างมือ ขนม และน้ำชามาต้อนรับอย่างดีที่สุด โดยยืนกรานปฏิเสธที่จะรับเงินหรือสิ่งของตอบแทนจากฮลุนแม้แต่บาทเดียว
ภาพที่บีบหัวใจผู้ชมมากที่สุด คือช่วงเวลาที่ฮลุนได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของน้อง ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์สูงเกินกว่าที่ครอบครัวจะแบกรับไหว ฮลุนจึงได้ให้คำมั่นสัญญาสำคัญต่อน้องว่า “ในช่วง 3 ปีนี้ ให้ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ ถ้าสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ให้ติดต่อพี่มา พี่พร้อมจะช่วยเหลือ… ถ้าคุณมีความรู้ เรื่องเงินจะไม่ใช่ปัญหา”
แต่น่าเศร้าที่โชคชะตาไม่ได้รอให้ถึงวันนัดหมาย เมื่อในวันนี้ “ฮลุน” ชายหนุ่มผู้มีหัวใจแห่งการให้ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ ทิ้งไว้เพียงคลิปวิดีโอที่เป็นพยานถึงความเมตตาไร้พรมแดน หลายคนที่ย้อนกลับมาดูต่างรู้สึก “ดิ่ง” และสะเทือนใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อคิดว่าเด็กน้อยในอัฟกานิสถานคนนั้นอาจยังเฝ้ารอทำตามสัญญา และยังไม่รู้ว่าพี่ชายใจดีที่เคยหยิบยื่นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้เขา… ได้จากไปตลอดกาลแล้ว
นี่คือบทบันทึกแห่งมิตรภาพที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่งของ “ฮลุน โซโล่” สัญญาที่เขาให้ไว้แม้วันนี้เจ้าตัวจะไม่ได้อยู่สานต่อ แต่หัวใจที่งดงามของเขาก็ได้ถูกส่งต่อไปถึงผู้คนนับล้านให้ตระหนักถึงคุณค่าของมิตรภาพและการให้ที่ไม่มีขอบเขต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ว่านไฉ” แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว หลังหายตัวที่จอร์เจีย
- จอร์เจียปลอดภัยหรือไม่? หลังเกิดคดีต่างชาติหาย ก่อนพบเสียชีวิตในทบิลิซี 3 คดีจริงไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: