จุฬาฯ แสดงความเสียใจ ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย
30 ก.ค. 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความพร้อมพร้อมภาพแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ฮลุน โซโล่” ผ่านเฟซบุ๊ก Chulalongkorn University โดยระบุว่า
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของนายบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่) นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โครงการจุฬาฯ ชนบท รุ่นที่ 37 ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี และอยู่ในความทรงจำของนักเดินทางตลอดไป”
สำหรับ “ฮลุน” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่านโครงการ จุฬา ฯ-ชนบท ซึ่งเป็นโควตาสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้มีโอกาสเข้าเรียนจุฬาฯ และจะได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีจากจุฬาฯ ระหว่างเรียนจนจบการศึกษา
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