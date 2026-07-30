ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงินวัยรุ่นฝรั่งเศส เล่นพิเรนทร์อัดคลิปเลียหลอดในตู้กดน้ำส้ม
ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงินวัยรุ่นฝรั่งเศส เล่นพิเรนทร์อัดคลิปเลียหลอดในตู้กดน้ำส้มจนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าตัวสารภาพผิด
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทศสิงคโปร์ได้พิพากษาปรับเงินนายดิดิเยร์ แกสปาร์ด โอเว่น แม็กซิมิเลน วัยรุ่นฝรั่งเศสอายุ 19 ปี เป็นเงินราวๆ 15,000 บาท (600 ดอลลาร์สิงคโปร์) ภายหลังจากที่เขาทำคลิปเลียหลอดจากตู้กดน้ำและยัดกลับไปที่เดิม พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “เมืองนี้ไม่ปลอดภัย”
โดยคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมนำไปสู่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ขณะที่เจ้าของตู้น้ำส้ม iJooz ระบุว่าพวกเขาต้องทำการเปลี่ยนหลอดในเครื่องทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
นายแม็กซิมิเลน ยอมรับผิดฐานความผิดการก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณะ ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก 3 เดือน อย่างไรก็ตามทั้งอัยการและทนายต่างร้องขอโทษปรับเงินเท่านั้น
นายแม็กซิมิเลนได้กล่าวขอโทษกับความวุ่นวายที่สร้างขึ้น พร้อมกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเล่นขำๆ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
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