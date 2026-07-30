“อนุทิน” เมินกระแสปฏิญญาแดง-เขียว ชี้ผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
อนุทิน เมินกระแสปฏิญญาแดง-เขียว ชี้ผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี ท่ามกลางกระแสข่าว ธรรมนัส พบ ทักษิณ ที่ประเทศโมนาโก
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เดินทางไปที่ประเทศโมนาโก เพื่อบินไปคุยกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอาจจะมีดีลการเมืองเปลี่ยนตัวนายก มองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดง-เขียวหรือไม่นั้น
โดยนายอนุทินตอบสั้นๆเพียงแค่ว่า แดง – เขียว ผสมกันไปกันมาก็เป็นน้ำเงิน
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ
ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโก
ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ ไม่มีปฎิญญาMonaco”
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