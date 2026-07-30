ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมินกระแสปฏิญญาแดง-เขียว ชี้ผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 11:05 น.

อนุทิน เมินกระแสปฏิญญาแดง-เขียว ชี้ผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี ท่ามกลางกระแสข่าว ธรรมนัส พบ ทักษิณ ที่ประเทศโมนาโก

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เดินทางไปที่ประเทศโมนาโก เพื่อบินไปคุยกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอาจจะมีดีลการเมืองเปลี่ยนตัวนายก มองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดง-เขียวหรือไม่นั้น

โดยนายอนุทินตอบสั้นๆเพียงแค่ว่า แดง – เขียว ผสมกันไปกันมาก็เป็นน้ำเงิน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ

ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโก

ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ ไม่มีปฎิญญาMonaco”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 11:05 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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