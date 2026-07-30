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ซันนี่ แบกเป้เกอร์ ชี้ชีวิตคนเดินทาง ออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่รู้จะได้กลับอีกไหม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 11:12 น.
ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต เผยความในใจนักเดินทาง ‘ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ไม่รู้ว่าจะได้กลับอีกไหม’ แจ้งแฟนคลับกลับไทยกลางปีหน้า

จากกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี ภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจีย ฝั่งเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไป รวมทั้ง ซันนี่ เจ้าของช่องยูทูบ Backpaeger แบกเป้เกอร์ มีผู้ติดตามกว่า 2.8 ล้านคน โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ซันนี่ โพสต์ภาพของฮลุน ระบุข้อความว่า “ติดตามข่าวน้องอยู่เมื่อวาน ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้ พูดไม่ออก ตอนนี้กำลังช็อคเหมือนกับทุกคน…”

พร้อมอัปเดตแผนการเดินทางของตัวเองว่า จะเดินทางต่อไปอีก 10 เดือน และมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยอีกครั้งช่วงกลางปีหน้า และเตือนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนเส้นทางนี้ว่า “ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ผมไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเข้าบ้านอีกไหม”

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์ข้อความ ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ไม่รู้จะได้กลับอีกไหม
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์

หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้ซันนี่จำนวนมาก โดยขอให้ดูแลตัวเอง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และเดินทางด้วยความระมัดระวัง อาทิ

“ติดตามพี่ตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะ”

“ขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางนะพี่ เที่ยวให้สนุก รอดูคลิปต่อไปค่ะ”

“อย่าไปที่เสี่ยงๆนะคะ ดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะ เป็นกำลังใจให้ จาก FC ค่ะ”

“รักซันนี่นะคะ เราก็ดูอยู่แค่ 2 คนนี่แหละ คือ ซันนี่ กับ ฮลุน ชอบสไตล์นี้ ดูแล้วก็คิดถึงบ้านทุกที”

“ตกใจและเสียใจกับข่าวการจากไปของน้องฮลุน และนึกเป็นห่วงน้องซันนี่ ระมัดระวังและดูแลสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยให้มากกว่าเดิมนะคะ เป็นห่วงค่ะ”

“รวมทั้งสุขภาพ เพราะอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆ ในฐานะชาวช่อง เรื่องราวของฮลุน น่าจะทำให้ทุกๆ คนที่กำลังเดินทางได้มีความระมัดระวังและเพิ่มการดูและตัวเองทั้งร่างกาย ความปลอดภัย และสุขภาพมากขึ้น ติดต่อหรือแชร์สถานที่พิกัดไว้บ้างก็ดีค่ะ เท่าที่ปลอดภัย /ขอบคุณเสมอ สำหรับทุกการเดินทาง ทั้งซันนี่ และยูทูปเบอร์อีกหลาย ๆ ท่าน”

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ อาลัย ฮลุน โซโล่
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์
แฟนคลับห่วง ซันนี่ แบกเป้เกอร์
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์
ซันนี่ แบกเป้เกอร์-4
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์
ซันนี่ แบกเป้เกอร์-3
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์
ซันนี่ แบกเป้เกอร์-2
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์
ซันนี่ แบกเป้เกอร์
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 11:12 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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