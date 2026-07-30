ซันนี่ แบกเป้เกอร์ ชี้ชีวิตคนเดินทาง ออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่รู้จะได้กลับอีกไหม
ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต เผยความในใจนักเดินทาง ‘ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ไม่รู้ว่าจะได้กลับอีกไหม’ แจ้งแฟนคลับกลับไทยกลางปีหน้า
จากกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี ภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจีย ฝั่งเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไป รวมทั้ง ซันนี่ เจ้าของช่องยูทูบ Backpaeger แบกเป้เกอร์ มีผู้ติดตามกว่า 2.8 ล้านคน โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซันนี่ โพสต์ภาพของฮลุน ระบุข้อความว่า “ติดตามข่าวน้องอยู่เมื่อวาน ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้ พูดไม่ออก ตอนนี้กำลังช็อคเหมือนกับทุกคน…”
พร้อมอัปเดตแผนการเดินทางของตัวเองว่า จะเดินทางต่อไปอีก 10 เดือน และมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยอีกครั้งช่วงกลางปีหน้า และเตือนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนเส้นทางนี้ว่า “ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ผมไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเข้าบ้านอีกไหม”
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้ซันนี่จำนวนมาก โดยขอให้ดูแลตัวเอง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และเดินทางด้วยความระมัดระวัง อาทิ
“ติดตามพี่ตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะ”
“ขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางนะพี่ เที่ยวให้สนุก รอดูคลิปต่อไปค่ะ”
“อย่าไปที่เสี่ยงๆนะคะ ดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะ เป็นกำลังใจให้ จาก FC ค่ะ”
“รักซันนี่นะคะ เราก็ดูอยู่แค่ 2 คนนี่แหละ คือ ซันนี่ กับ ฮลุน ชอบสไตล์นี้ ดูแล้วก็คิดถึงบ้านทุกที”
“ตกใจและเสียใจกับข่าวการจากไปของน้องฮลุน และนึกเป็นห่วงน้องซันนี่ ระมัดระวังและดูแลสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยให้มากกว่าเดิมนะคะ เป็นห่วงค่ะ”
“รวมทั้งสุขภาพ เพราะอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆ ในฐานะชาวช่อง เรื่องราวของฮลุน น่าจะทำให้ทุกๆ คนที่กำลังเดินทางได้มีความระมัดระวังและเพิ่มการดูและตัวเองทั้งร่างกาย ความปลอดภัย และสุขภาพมากขึ้น ติดต่อหรือแชร์สถานที่พิกัดไว้บ้างก็ดีค่ะ เท่าที่ปลอดภัย /ขอบคุณเสมอ สำหรับทุกการเดินทาง ทั้งซันนี่ และยูทูปเบอร์อีกหลาย ๆ ท่าน”
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