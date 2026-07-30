เบนซ์ ไกจิน อาลัย ฮลุน โซโล่ โพสต์ยกย่อง น้องทำคลิปท่องเที่ยวได้ดีที่สุดที่เคยมีในไทย
เบนซ์ ไกจิน โพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตที่จอร์เจีย พร้อมยกย่อง “น้องเป็นคนไทยที่ทำคลิปท่องเที่ยวได้ดีที่สุดที่เคยมีมา”
ภายหลังจากที่มีรายงานการหายตัวไปอย่างปริศนาของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย วัย 27 ปี ขณะเดินทางไปถ่ายทำรายการที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งหลายฝ่ายระดมทำการค้นหา จนกระทั่งช่วงหัวค่ำวานนี้ (29 ก.ค. 69) มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า พบร่างของฮลุน อยู่ภายในห้องพักของโรงแรมที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัว รวมถึงแฟนคลับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก The Gaijin Trips ของ เบนซ์ ไกจิน ยูทูบเบอร์และนักเดินทางท่องเที่ยวชื่อดัง สายขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวคนเดียว ซึ่งคล้ายคลึงกับการเดินทางของ ฮลุน โซโล่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของรุ่นน้องร่วมวงการการท่องเที่ยว พร้อมยกย่องว่า ฮลุน เป็นยูทูบเบอรชาวไทยที่ทำคลิปท่องเที่ยวได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
“ขอแสดงความเสียใจกับน้องฮลุนด้วยนะครับ ยังไม่เคยมีคนไทยทำคลิปท่องเที่ยวได้ดีเหมือนกับฮลุนมาก่อน น้องดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้บอกกับน้องต่อหน้าแล้ว”
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อ้างอิงจาก : FB The Gaijin Trips
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