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รู้จักพื้นที่ “อับคาเซีย” ดินแดนที่แยกตัวจากจอร์เจีย ภายใต้เงามืดรัสเซีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:48 น.
รู้จักพื้นที่ "อับคาเซีย" ดินแดนที่แยกตัวจากจอร์เจีย ภายใต้เงามืดรัสเซีย
ภาพจาก : Wikipedia

พาไปรู้จักอับคาเซีย ดินแดนติดทะเลดำที่ประกาศแยกตัวจากจอร์เจียตั้งแต่ปี 2542 และได้รับแรงหนุนจากรัสเซีย ก่อนโยงกลับมาที่คดีฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ไทยที่เสียชีวิตในทบิลิซี

ลองนึกภาพชายหาดทะเลดำที่เคยเป็นสถานที่พักตากอากาศสุดหรูของชนชั้นนำโซเวียต โรงแรมสไตล์เก่าริมทะเลที่ยังคงกลิ่นอายยุค 1970 และภูเขาสูงของเทือกเขาคอเคซัสเป็นฉากหลัง นั่นคือหน้าตาของอับคาเซีย ดินแดนที่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อ แต่กลับถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่อันตรายระดับสูงสุด เทียบเท่าเขตสงคราม

อับคาเซียตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจอร์เจีย มีเมืองหลวงชื่อซูคูมี เคยเป็นเขตปกครองตนเองภายในจอร์เจียมาตั้งแต่ยุคโซเวียต จนเกิดสงครามแยกตัวในปี 2535 ถึง 2536 องค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าสงครามครั้งนั้นทำให้ชาวจอร์เจียจำนวนมากถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ฝ่ายอับคาเซียประกาศเอกราชฝ่ายเดียวในปี 2542 แต่ประชาคมโลกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับสถานะนี้

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2551 เมื่อสงครามระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียปะทุขึ้นจากกรณีเซาท์ออสซีเชีย อีกดินแดนแยกตัวหนึ่งของจอร์เจีย รัสเซียส่งกองทัพเข้าช่วยเหลือทั้งสองภูมิภาค และหลังสงครามยุติ รัสเซียก็ประกาศรับรองเอกราชของอับคาเซียอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีเพียงรัสเซียและไม่กี่ประเทศ เช่น นิการากัว เวเนซุเอลา และซีเรีย ที่รับรองสถานะนี้ ส่วนจอร์เจียและประเทศส่วนใหญ่ในโลกยังถือว่าอับคาเซียเป็นดินแดนของจอร์เจียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย

พาไปรู้จักอับคาเซีย ดินแดนติดทะเลดำที่ประกาศแยกตัวจากจอร์เจียตั้งแต่ปี 2542
ภาพจาก : Wikipedia

ทุกวันนี้อับคาเซียมีประธานาธิบดีของตนเองชื่อบาดรา กุนบา ซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งในปี 2568 ด้วยแรงหนุนจากมอสโก เศรษฐกิจของดินแดนแห่งนี้พึ่งพารัสเซียแทบทุกด้าน ทั้งนักท่องเที่ยว พลังงาน และเส้นทางคมนาคม ผู้นำอับคาเซียเดินทางไปร่วมประชุมเศรษฐกิจที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียอยู่เป็นประจำ แม้กระนั้นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ปลายปี 2567 เคยเกิดการประท้วงใหญ่ในซูคูมีจนมีผู้บาดเจ็บ เมื่อประชาชนกลัวว่าข้อตกลงลงทุนกับรัสเซียจะทำให้คนอับคาเซียถูกไล่ที่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง

ส่วนที่ทำให้อับคาเซียถูกจัดเป็นพื้นที่อันตรายไม่ใช่แค่เรื่องการเมือง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุเหตุผลชัดเจนว่าเป็นเพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ความไม่สงบ และกับระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม เส้นแบ่งเขตแดนกับจอร์เจียก็ไม่ชัดเจน นักเดินทางที่ข้ามเข้าไปโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องอาจถูกจับกุมหรือปรับ ระบบการแพทย์ในพื้นที่ก็มีข้อจำกัดมาก โรงพยาบาลไม่รับบัตรเครดิตหรือประกันสุขภาพจากต่างประเทศ และรัฐบาลของหลายประเทศไม่สามารถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่พลเมืองของตนได้เลยหากเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่นี้

อย่างไรก็ตาม อับคาเซีย แม้จะเป็นพื้นที่พิเศษแต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับคดีของ ฮลุน โซโล่ เพราะทบิลิซีเป็นเมืองหลวงที่นักท่องเที่ยวเข้าออกได้ตามปกติ อยู่ห่างจากอับคาเซียหลายร้อยกิโลเมตร และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานใดเชื่อมโยงการเสียชีวิตของฮลุนเข้ากับพื้นที่แยกตัวแห่งนี้ สถานทูตไทย ณ กรุงอังการา ซึ่งดูแลกิจการกงสุลไทยในจอร์เจีย ยืนยันเพียงว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมพบร่างของเขาในวันที่ 14 กรกฎาคม หลังเขาเข้าพักตั้งแต่วันก่อนหน้า และตำรวจจอร์เจียยังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุ ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดจากอุบัติเหตุ โรคประจำตัว หรือคดีอาชญากรรม

จอร์เจียเป็นประเทศที่มีทั้งพื้นที่ปลอดภัยตามมาตรฐานทั่วไปอย่างทบิลิซี และพื้นที่พิเศษอย่างอับคาเซียกับเซาท์ออสซีเชียที่รัฐบาลหลายประเทศเตือนไม่ให้เข้าไปเลย ก่อนวางแผนเดินทางคนเดียวไปประเทศที่ไม่คุ้นเคย นักเดินทางควรตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยให้ชัดเจน แจ้งกำหนดการกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า และติดตามคำเตือนจากสถานทูตของประเทศตนเองอย่างสม่ำเสมอ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:48 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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