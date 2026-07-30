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เชียงรายวิกฤต น้ำป่าทะลักท่วม 3 อำเภอจมบาดาล บางพื้นที่รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:30 น.

เชียงรายวิกฤต ฝนถล่มหนักและน้ำป่าไหลหลาก กระทบพื้นที่ 3 อำเภอ บ้านเรือนประชาชน-ถนนหลายจุดจมบาดาล เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือ

สถานการณ์ภัยพิบัติในจังหวัดเชียงรายวิกฤตหนัก หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ช่วงเช้าวันนี้ (30 ก.ค. 69) เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่

โดยเมื่อเวลา 06.00 น. ในอำเภอแม่ลาวเกิดน้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยแม่มอญลงฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยส้าน ตำบลโป่งแพร่ อย่างรวดเร็ว จนน้ำเอ่อล้นผ่านสันฝาย ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ชั่วคราว พร้อมแจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางไปดอยช้างและดอยแม่มอญให้ตรวจสอบเส้นทางและหลีกเลี่ยงการขับรถฝ่ากระแสน้ำ

ต่อมาเวลาประมาณ 07.20 น. ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า น้ำป่าทะลักเข้าท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย และตั้งแต่เวลา 06.30 น. ลำห้วยเวียงรับปริมาณน้ำไม่ไหวเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนในเวียง หมู่ 2 และชุมชนบ้านกู่ หมู่ 6 ตำบลเวียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดปฏิบัติการท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว

สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ลำน้ำกรณ์มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบ 4 หมู่บ้านในตำบลแม่กรณ์ ได้แก่ บ้านปางริมกรณ์ บ้านปางกอก บ้านใหม่ และบ้านฝั่งหมิ่น มีน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนใกล้ลำน้ำและผิวจราจรบางช่วง รวมถึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำที่บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว อย่างใกล้ชิด

เชียงรายวิกฤต น้ำป่าทะลักซัด 3 อำเภอจมบาดาล บางพื้นที่รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้-1
ภาพจาก : FB สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

อ้างอิงจาก : ch3plus, สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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