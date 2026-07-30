“มิ้นท์ I Roam Alone” แสดงความเสียใจ หลัง “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตที่จอร์เจีย
“มิ้นท์ I Roam Alone” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง โพสต์แสดงความเสียใจ หลัง “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตหลังเดินทางที่จอร์เจีย
ภายหลังจากที่สื่อของประเทศจอร์เจียรายงานการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามจำนวนหลายล้านคน ซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เป็นเวลานานถึง 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา
ข่าวการเสียชีวิตดังกล่าวสร้างความเสียใจให้กับครอบครัว แฟนคลับ รวมถึงศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากที่ติดตามผลงานและออกมาแสดงความอาลัย เนื่องจากคอนเทนต์ของฮลุนไม่ได้มีเพียงคลิปวิดีโอท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ ให้ผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสสัมผัสหรือพบเจอมาก่อน
ก่อนหน้าที่จะมีรายงานว่าพบการเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวอีกรายอย่าง “ว่านไฉ” จากเพจ “อาสาพาไปหลง” ได้ร่วมประสานงานให้ความช่วยเหลือ พร้อมแจ้งความคืบหน้าของการติดตามค้นหาตัวมาโดยตลอด
ขณะที่ “มิ้นท์” มณฑล กสานติกุล เจ้าของเพจ “I Roam Alone” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้เดินทางหลายประเทศทั่วโลก โพสต์สตอรี่แสดงความเสียใจผ่านอินสตาแกรมว่า “แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องฮลุนด้วยนะคะ”
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