ครูอินเดียเหี้ยม ใช้มีดลนไฟจี้อวัยวะเพศเด็ก 5 ขวบ โมโหหลังเด็กฉี่รดกางเกง
ครูอินเดียเหี้ยม ใช้มีดลนไฟจี้อวัยวะเพศเด็ก 5 ขวบ โมโหหลังเด็กฉี่รดกางเกง เด็กเล่าขอเข้าห้องน้ำแล้ว แต่ครูไม่ยอม เบื้องต้นโรงเรียนไล่ออกแล้ว
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า ทางโรงเรียนในรัฐอุตตรประเทศ ในอินเดีย ได้มีคำสั่งไล่ออกครูระดับชั้นเตรียมอนุบาลออก ภายหลังจากที่ครูคนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้มีดลนไฟจี้ไปที่อวัยวะเพศของเด็กชายวัย 5 ขวบ โทษฐานที่เด็กปัสสาวะรดกางเกง
โดยเมื่อเด็กกลับบ้านได้เล่าให้ผู้ปกครองฟัง ทางผู้ปกครองจึงรีบนำลูกชายส่งโรงพยาบาล ซึ่งครอบครัวได้เห็นรอยไหม้บนอวัยวะเพศ พ่อเด็กเล่าว่าลูกชายตนได้ขออนุญาตครูไปเข้าห้องน้ำ แต่ครูไม่อนุญาต ก่อนที่เด็กจะฉี่รดกางเกง ซึ่งครูได้พาเด็กไปยังอีกห้องและลงมือก่อเหตุ
ทางผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความครูดังกล่าว ซึ่งในคำร้องยังระบุว่าครูยังทำร้ายร่างกายและขู่ไม่ให้เด็กทำแบบนี้ซ้ำอีก จากการตรวจสอบทราบชื่อว่าครูคนดังกล่าวชื่อ ปรีตรี คุชวาฮา ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนคดีดังกล่าว แต่ยังไม่ได้มีการจับกุมแต่อย่างใด
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