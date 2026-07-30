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เปิดอายุ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สู้ชีวิต สานฝันเที่ยวรอบโลก จากไปอายุน้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:32 น.
ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี

อายุจริง ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี ย้อนเส้นทางชีวิตหนุ่มกาฬสินธุ์สู้ชีวิตจนคว้าทุนเรียนจุฬาฯ สานฝันแบกเป้เที่ยวรอบโลก ก่อนเสียชีวิตสลด

หากพูดถึงช่องยูทูบสายท่องเที่ยวที่เป็นเพื่อนแก้เหงายามกินข้าว เชื่อว่าชื่อ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ต้องขึ้นมาเป็นอันดับแรก ๆ เจ้าของช่องอย่าง นายบวรทัต เป็งสุข ปัจจุบันอายุ 27 ปี มีผู้ติดตามกว่า 9.3 แสนคน และเป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 37

ที่มาของชื่อ ฮลุน เกิดจากแม่ตั้งชื่อให้ว่า “หลุน” แต่คนมักเรียกไม่ถูกและเพี้ยนไปเป็น หล่น หมุน หลุย หรือ ฮลุน เขาจึงตัดสินใจใช้ชื่อนี้ตั้งเป็นเพจ แม้ปัจจุบันจะยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงเพราะไม่ได้อยู่กับแม่แล้ว ชีวิตวัยเด็กเติบโตมากับคุณย่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากพ่อเสียชีวิต คุณย่าเป็นคนดูแลส่งเสียให้เรียนและคอยถ่ายทอดแนวคิดการใช้ชีวิตให้

ช่วงวัยเรียน เขาเลือกเรียนโรงเรียนขยายโอกาสใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย พยายามขอทุนการศึกษาทุกอย่างโดยมีครูคอยช่วยเหลือจนจบชั้น ม.6 หลังจบการศึกษา เส้นทางชีวิตเริ่มไขว้เขวเพราะการเรียนต่อต้องใช้เงินจำนวนมาก เขาตัดสินใจเว้นว่างจากการเรียน (Gap year) เดินทางมาทำงานโรงงานในกรุงเทพฯ ทำงานหนักวันละ 10 ชั่วโมงนาน 2 เดือน เพื่อเก็บเงินก้อน ระหว่างนั้นตระเวนสอบและขอทุนการศึกษาทุกที่ จนคว้าทุนเต็มจำนวนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จ

การได้ทุนเรียนจุฬาฯ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเทอม ค่ากิน และค่าหอพัก เขาเริ่มมองเห็นโอกาสนำเงินที่หาได้ไปสานฝันแบกเป้เที่ยวรอบโลกแบบประหยัด จึงเริ่มทำงานรับจ้างทุกอย่างตั้งแต่เรียนปี 1 ทั้งแจกใบปลิว ยืนกล่องรับบริจาค สอนพิเศษ ขายของออนไลน์ และรับจ็อบในมหาวิทยาลัย การปรับตัวจากเด็กต่างจังหวัดมาเรียนในกรุงเทพฯ พร้อมกับต้องทำงานไปด้วยเป็นเรื่องยาก แต่เขาก็สู้จนเรียนจบและมีเงินก้อนสำหรับแบกเป้เที่ยว 1 ปีเต็ม และเปิดเพจเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เดินทางคนเดียว หวังให้คลิปเป็นประโยชน์ และได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายจากช่องทางนี้

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่

กระทั่งวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 พี่ชายของฮลุน โซโล่ ออกมายืนยันข่าวเศร้าว่าน้องชายเสียชีวิตแล้ว ครอบครัวส่งข้อความขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์โพสต์ ติดตามข่าว ส่งกำลังใจ และช่วยเหลือประสานงานตามหาตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าช่วยเหลือ

ส่วนความคืบหน้าเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่าทางการไทยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้ว แต่ต้องปล่อยให้ทางการจอร์เจียดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อน ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการถูกทำร้ายหรือทำร้ายตัวเองตามที่สื่อท้องถิ่นจอร์เจียรายงาน รัฐบาลขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ครอบครัวทราบเป็นอันดับแรก

ฮลุน โซโล่-3
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
ฮลุน โซโล่-3
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
ฮลุน โซโล่ และย่า-2
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่

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sukanlaya s.

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