“สีหศักดิ์” ขอให้รอผลสอบการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” หลังสื่อท้องถิ่นบอกฆ่าตัวตาย
สีหศักดิ์ ขอให้รอผลสอบจากเจ้าหน้าที่ ถึงการเสียชีวิต ฮลุน โซโล่ ก่อน หลังสื่อในประเทศจอร์เจียบอกเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือ ก่อนแจ้งข่าวว่าพบร่างของ ฮลุน โซโล่ แล้วนั้น
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้อง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฮลุนเดินทางไปหลายประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ประเทศจอร์เจีย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจียแล้ว เพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งจะต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียในการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการ และรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรา
ส่วนการนำร่างของฮลุนกลับมายังประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า เมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมา ซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติที่เราต้องรับฟังความเห็น
เมื่อถามถึงสาเหตุของการเสียชีวิตทางไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วย หรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางจอร์เจียอย่างเดียว นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่แล้ว แต่ก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อน และคงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ ส่วนที่มีการสรุปกันว่าถูกทำร้ายหรือทำร้ายตัวเองนั้น ต้องรอให้ผลการสอบสวนออกมาก่อน
กรณีที่สื่อท้องถิ่นของจอร์เจียมีการรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่อยากที่จะสรุปอะไร ขอให้รอการสอบสวนของทางการซึ่งกำลังเร่งดำเนินการ และเมื่อทราบผลเราจะแจ้งให้ทางญาติและครอบครัวได้ทราบก่อน
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