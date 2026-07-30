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โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตก ก่อนจากไปที่จอร์เจีย คนดังร่วมอาลัยเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:06 น.
โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตก ก่อนจากไปที่จอร์เจีย คนดังร่วมอาลัยเพียบ

โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตกคลองลาน ก่อนจากไปที่จอร์เจีย ระหว่างเดินทางถ่ายคอนเทนต์ คนดังร่วมอาลัยเพียบ

ภายหลังจากสื่อของประเทศจอร์เจียรายงานว่าพบการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียเปิดเผยว่าพบร่างของเขาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานและสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ ได้ประกาศตามหาผ่านโซเชียลมีเดีย หลังขาดการติดต่อกับญาติเป็นเวลารวม 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนนำไปสู่การค้นหาโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

นอกจากนี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวอีกรายอย่าง “ว่านไฉ” จากเพจ “อาสาพาไปหลง” ที่ช่วยประสานงานให้ความช่วยเหลือและอัปเดตความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดต่อไปยังพาร์ตเนอร์บริษัททัวร์ในประเทศจอร์เจีย เพื่อร่วมช่วยเหลือในการติดตามหาตัว

คนดังแสดงความอาลัยต่อ ฮลุน โซโล่
IG/ hlunsolo

สำหรับอินสตาแกรมของ ฮลุน โซโล่ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 3.75 แสนคน พบว่าโพสต์คลิปล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่น้ำตกคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากหมอชิตไปยัง อ.คลองลาน ก่อนต่อด้วยรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 10 นาทีจนถึงจุดหมาย

ภายหลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมาก รวมถึงศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์หลายคน ต่างเข้ามาแสดงความอาลัยใต้โพสต์ดังกล่าว ต่อการจากไปของยูทูบเบอร์หนุ่มผู้มีใจรักการท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ฮลุน โซโล่ เดินทางเที่ยว น้ำตกคลองลาน
IG/ hlunsolo
IG/ hlunsolo
IG/ hlunsolo

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:06 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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