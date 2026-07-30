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พล.ต.ท.ไตรรงค์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง เสียชีวิตที่จอร์เจีย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 10:12 น.

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดังสายท่องเที่ยว เสียชีวิตที่จอร์เจีย พร้อมส่งกำลังใจครอบครัว

โลกออนไลน์ต่างพากันโศกเศร้าเมื่อได้รับแจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว เสียชีวิตแล้ว โดยทางรายละเอียดเบื้องลึกต้องรอทางกงศุลและครอบครัวแจ้งอีกครั้ง ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตและแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัย รวมถึงส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของฮลุนกันอย่างล้นหลาม

ในขณะที่ทาง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการออกเดินทางไกลของ ฮลุน ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “น้องฮลุน โซโล่” ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้ที่รักน้องทุกคน ความสามารถ ความมุ่งมั่น และผลงานของน้องจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมาย ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่สงบ และขอให้ครอบครัวเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ครับ”

พล.ต.ท.ไตรรงค์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง เสียชีวิตที่จอร์เจีย -1

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อ้างอิงจาก : FB ไตรรงค์ ผิวพรรณ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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