พล.ต.ท.ไตรรงค์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง เสียชีวิตที่จอร์เจีย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดังสายท่องเที่ยว เสียชีวิตที่จอร์เจีย พร้อมส่งกำลังใจครอบครัว
โลกออนไลน์ต่างพากันโศกเศร้าเมื่อได้รับแจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว เสียชีวิตแล้ว โดยทางรายละเอียดเบื้องลึกต้องรอทางกงศุลและครอบครัวแจ้งอีกครั้ง ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตและแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัย รวมถึงส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของฮลุนกันอย่างล้นหลาม
ในขณะที่ทาง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการออกเดินทางไกลของ ฮลุน ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “น้องฮลุน โซโล่” ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้ที่รักน้องทุกคน ความสามารถ ความมุ่งมั่น และผลงานของน้องจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมาย ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่สงบ และขอให้ครอบครัวเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ครับ”
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อ้างอิงจาก : FB ไตรรงค์ ผิวพรรณ
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