เวียดนาม ประสบความสำเร็จผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศรายแรก หลังผู้ป่วยขาดเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเวียดนาม ประสบความสำเร็จผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศ หลังผู้ป่วยขาดเพศสัมพันธ์ กระทบกับสุขภาพจิต เฝ้าระวังอาการใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม สำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานว่า โรงพยาบาลเวียดนามได้ประกาศว่าพวกเขาประสบความสำเร็จการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายเป็นครั้งแรกของประเทศ
โดยผู้ป่วยชายวัย 43 ปี ที่ได้รับการปลูกถ่าย เคยเข้ารับการผ่าตัดตัดอวัยวะเพศชายออกบางส่วนหลังเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน 4 ปี สุขภาพของเขากลับมาอยู่ในภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ และยังคงสามารถปัสสาวะได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของอวัยวะเพศ ส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากขนาดอวัยวะเพศที่สั้น ซึ่งภายหลังจากการปรึกษาและตรวจสุขภาพจิต รวมถึงตรวจสอบในแง่จริยธรรม ผู้ป่วยผ่านคุณสมบัติในการเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศ
ซึ่งผลการผ่าตัดเบื้องต้น ดูมีทิศทางที่ดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ขณะที่ผู้ป่วยตอบสนองดี อย่างไรก็ตามผู้ป่วยคนดังกล่าวจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะสามารถประเมินประสิทธิผลในระยะยาวของการปลูกถ่ายได้อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้การผ่าตัดปลูกถ่ายครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์เวียดนาม เนื่องจากผู้ป่วยคนดังกล่าวถือเป็นชายคนแรกที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพศ ซึ่งหากการปลูกถ่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะถือเป็นเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สูญเสียอวัยวะเพศจากมะเร็งหรืออุบัติเหตุให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง
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