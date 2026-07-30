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รุ่นพี่ ฮลุน โซโล่ ยกย่องคนเก่ง มุ่งมั่นคว้าทุนจุฬาฯ ไม่เอาต้นทุนชีวิตมาอ้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 09:55 น.
ขวัญ พิมพ์อัปสร รุ่นพี่จุฬาฯ โพสต์อาลัยฮลุน โซโล่

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ชื่นชมความเป็นนักสู้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน เผยทุนจุฬาฯ ไม่ได้มาง่าย ๆ ไม่เคยเอาต้นทุนชีวิตมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ดิ้นรนทำชีวิตให้ดีขึ้น

หลังจากที่ พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ออกมายืนยันว่า ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนดังเสียชีวิตแล้ว ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจที่ช่วยกันแชร์โพสต์ ช่วยติดตามข่าว ประสานงาน ส่งกำลังใจ และช่วยเหลือในทุกช่องทาง ตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้อง ความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามาก และครอบครัวจะไม่มีวันลืม

พร้อมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้อง

ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้อง

โพสต์ของพี่ชาย ฮลุน โซโล่
ภาพจาก Facebook : Klose Mos

ล่าสุด ขวัญ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต ลูกสาวของ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ สรพงศ์ ชาตรี รุ่นพี่จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ฮลุนเป็นรุ่นน้องรัดสาด จุฬาฯ ที่ทำให้พี่นึกถึงเพื่อน ๆ รัดสาดที่มาจากตจว.มาอยู่หอ แต่โคตรเก่ง โคตรสู้ แบบเด็กกทม.อย่างพี่ยังอาย เหมือนฮลุนนี่แหละ

เราเป็นเด็กทุนเหมือนกัน แต่ทุนของฮลุนไม่ใช่ใครจะได้มาง่าย ๆ น้องต้องเก่งแบบมากสุดๆๆจริงๆ

ฮลุนผูกพันกะคุณย่าเหมือนพี่ ย่าพี่ก็แต่งตัวแบบนี้ สู้ชีวิตแบบนี้ ทำสวนแบบนี้ เลยรู้เลยว่าย่าหลานต้องรักกันมากขนาดไหน

คุณย่าต้องภูมิใจในตัวเองในตัวน้องมาก ๆ นะคะที่เค้าไม่เคยเอาความไม่มีต้นทุนชีวิตมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ดิ้นรนทำชีวิตให้ดีขึ้นเลย ทั้งที่ทำแบบนั้นมันง่ายและสบายกว่าเยอะมาก

คนมันจะใฝ่ดี ต่อให้เจอไรหนักหนาแค่ไหน มันก็จะเอาดีให้ได้สิน่า

ขอให้น้องฮลุนไปสู่สุคติ ขอบคุณที่ใช้ทั้งชีวิตเป็นแรงบันดาลใจดี ๆ ให้ผู้คนมากมายได้อย่างสมศักดิ์ศรีและน่าภาคภูมิใจที่สุดนะคับ”

อย่างไรก็ดี InterpressNews สื่อท้องถิ่น รายงานว่า การที่เจ้าหน้าที่จอร์เจียเปิดการสอบสวนภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 115 เป็นเพียงกรอบเปิดคดีเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่ผลชันสูตรการเสียชีวิต หากมีรายงานเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขวัญ พิมพ์อัปสร รุ่นพี่ ฮลุน โซโล่ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก Instagram : kwan_saeneewong
ฮลุน โซโล่
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
ขวัญ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต
ภาพจาก Instagram : kwan_saeneewong

 

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sukanlaya s.

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