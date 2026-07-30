จอร์เจียปลอดภัยหรือไม่? หลังเกิดคดีต่างชาติหาย ก่อนพบเสียชีวิตในทบิลิซี 3 คดีจริงไหม
เปิดข้อมูลที่ตรวจสอบได้ของคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติหายตัวก่อนพบเสียชีวิตที่กรุงทบิลิซี จอร์เจีย ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2569 พร้อมคำแนะนำด้านความปลอดภัย
โซเชียลมีเดียกำลังแชร์ข่าวว่าชาวต่างชาติ 3 คนหายตัวไปก่อนพบเป็นศพในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ยืนยันได้จริงเพียง 2 คดีเท่านั้น ส่วนกรณีที่ 3 ยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยัน
คดีแรกที่ยืนยันได้คือ Dhvanit Rajdeep นักศึกษาแพทย์ชาวอินเดีย อายุ 23 ปี หายตัวตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ตำรวจจอร์เจียยืนยันเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมว่าพบร่างในแม่น้ำ Mtkvari หลังหายไปมากกว่า 2 สัปดาห์ และเปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 115
คดีที่สองคือฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย อายุ 27 ปี ครอบครัวขาดการติดต่อกับเขาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ก่อนตำรวจจอร์เจียยืนยันต่อสื่อ Civil.ge เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่าพบเขาเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมที่กรุงทบิลิซี และเปิดการสอบสวนตามมาตรา 115 เช่นกัน สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่อาจพบร่างก่อนหน้าการยืนยันต่อสาธารณะเกือบ 2 สัปดาห์
ส่วนกรณีที่สาม Ivan Shutenko ชายอายุ 22 ปี ที่มีโพสต์ตามหาบุคคลในโซเชียลระบุว่าเขาเดินทางเข้าทบิลิซีจากไอร์แลนด์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน และขาดการติดต่อในเดือนกรกฎาคม ยังไม่พบแหล่งข่าวทางการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว พบร่างที่ไหน หรือมีการเปิดคดีตามมาตราใด จึงยังต้อง hold ข้อมูลนี้ไว้ก่อน ไม่ควรนับเป็นคดีที่ 3 จนกว่าจะมีการยืนยันจากตำรวจจอร์เจียหรือสื่อท้องถิ่น
การที่ทั้ง 2 คดีเปิดสอบสวนตามมาตรา 115 เหมือนกัน ไม่ได้แปลว่าทั้งสองคดีเกี่ยวข้องกัน เพราะมาตรานี้เป็นกรอบสอบสวนปกติที่เจ้าหน้าที่จอร์เจียใช้ทุกครั้งเมื่อพบผู้เสียชีวิตโดยยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางการที่เชื่อมโยงคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน
สำหรับคำถามว่าจอร์เจียยังปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศยังไม่มีการปรับระดับเตือนภัยครั้งใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดจอร์เจียอยู่ระดับ 1 ให้ใช้ความระมัดระวังตามปกติ ห้ามเฉพาะพื้นที่ South Ossetia และ Abkhazia รัฐบาลออสเตรเลียแนะนำมาตรการความปลอดภัยตามปกติทั่วประเทศเช่นกัน ส่วนรัฐบาลแคนาดาแนะนำให้ระมัดระวังสูงในกรุงทบิลิซีเพราะการชุมนุมทางการเมือง ไม่ได้ระบุว่าเป็นภัยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยวจากคดีบุคคลสูญหาย
ผู้อ่านที่วางแผนเดินทางไปจอร์เจียคนเดียวควรแจ้งกำหนดการและช่องทางติดต่อกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า และติดตามความคืบหน้าของทั้ง 2 คดีจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้น ไม่ควรเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Civil Georgia (คดี Dhvanit Rajdeep)
- Civil Georgia (คดีฮลุน โซโล่)
- Instagram (elena_babayani)
- FB/Поиск Людей Найти Человека
- Travel.State.Gov
- Smartraveller
- Travel.gc.ca
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