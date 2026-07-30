ข่าวต่างประเทศ

จอร์เจียปลอดภัยหรือไม่? หลังเกิดคดีต่างชาติหาย ก่อนพบเสียชีวิตในทบิลิซี 3 คดีจริงไหม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 09:59 น.

เปิดข้อมูลที่ตรวจสอบได้ของคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติหายตัวก่อนพบเสียชีวิตที่กรุงทบิลิซี จอร์เจีย ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2569 พร้อมคำแนะนำด้านความปลอดภัย

โซเชียลมีเดียกำลังแชร์ข่าวว่าชาวต่างชาติ 3 คนหายตัวไปก่อนพบเป็นศพในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ยืนยันได้จริงเพียง 2 คดีเท่านั้น ส่วนกรณีที่ 3 ยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยัน

คดีแรกที่ยืนยันได้คือ Dhvanit Rajdeep นักศึกษาแพทย์ชาวอินเดีย อายุ 23 ปี หายตัวตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ตำรวจจอร์เจียยืนยันเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมว่าพบร่างในแม่น้ำ Mtkvari หลังหายไปมากกว่า 2 สัปดาห์ และเปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 115

คดีที่สองคือฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย อายุ 27 ปี ครอบครัวขาดการติดต่อกับเขาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ก่อนตำรวจจอร์เจียยืนยันต่อสื่อ Civil.ge เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่าพบเขาเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมที่กรุงทบิลิซี และเปิดการสอบสวนตามมาตรา 115 เช่นกัน สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่อาจพบร่างก่อนหน้าการยืนยันต่อสาธารณะเกือบ 2 สัปดาห์

ส่วนกรณีที่สาม Ivan Shutenko ชายอายุ 22 ปี ที่มีโพสต์ตามหาบุคคลในโซเชียลระบุว่าเขาเดินทางเข้าทบิลิซีจากไอร์แลนด์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน และขาดการติดต่อในเดือนกรกฎาคม ยังไม่พบแหล่งข่าวทางการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว พบร่างที่ไหน หรือมีการเปิดคดีตามมาตราใด จึงยังต้อง hold ข้อมูลนี้ไว้ก่อน ไม่ควรนับเป็นคดีที่ 3 จนกว่าจะมีการยืนยันจากตำรวจจอร์เจียหรือสื่อท้องถิ่น

การที่ทั้ง 2 คดีเปิดสอบสวนตามมาตรา 115 เหมือนกัน ไม่ได้แปลว่าทั้งสองคดีเกี่ยวข้องกัน เพราะมาตรานี้เป็นกรอบสอบสวนปกติที่เจ้าหน้าที่จอร์เจียใช้ทุกครั้งเมื่อพบผู้เสียชีวิตโดยยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางการที่เชื่อมโยงคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน

สำหรับคำถามว่าจอร์เจียยังปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศยังไม่มีการปรับระดับเตือนภัยครั้งใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดจอร์เจียอยู่ระดับ 1 ให้ใช้ความระมัดระวังตามปกติ ห้ามเฉพาะพื้นที่ South Ossetia และ Abkhazia รัฐบาลออสเตรเลียแนะนำมาตรการความปลอดภัยตามปกติทั่วประเทศเช่นกัน ส่วนรัฐบาลแคนาดาแนะนำให้ระมัดระวังสูงในกรุงทบิลิซีเพราะการชุมนุมทางการเมือง ไม่ได้ระบุว่าเป็นภัยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยวจากคดีบุคคลสูญหาย

ผู้อ่านที่วางแผนเดินทางไปจอร์เจียคนเดียวควรแจ้งกำหนดการและช่องทางติดต่อกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า และติดตามความคืบหน้าของทั้ง 2 คดีจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้น ไม่ควรเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;มิ้นท์ I Roam Alone&quot; แสดงความเสียใจ หลัง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; เสียชีวิตที่จอร์เจีย ข่าว

“มิ้นท์ I Roam Alone” แสดงความเสียใจ หลัง “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตที่จอร์เจีย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เชียงรายวิกฤต น้ำป่าทะลักท่วม 3 อำเภอจมบาดาล บางพื้นที่รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้

12 นาที ที่แล้ว
ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

เปิดอายุ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สู้ชีวิต สานฝันเที่ยวรอบโลก จากไปอายุน้อย

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูอินเดียเหี้ยม ใช้มีดลนไฟจี้อวัยวะเพศเด็ก 5 ขวบ โมโหหลังเด็กฉี่รดกางเกง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง เสียชีวิตที่จอร์เจีย

30 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตก ก่อนจากไปที่จอร์เจีย คนดังร่วมอาลัยเพียบ ข่าว

โพสต์สุดท้าย ฮลุน โซโล่ ลุยเที่ยวน้ำตก ก่อนจากไปที่จอร์เจีย คนดังร่วมอาลัยเพียบ

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ขอให้รอผลสอบการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” หลังสื่อท้องถิ่นบอกฆ่าตัวตาย

38 นาที ที่แล้ว
ขวัญ พิมพ์อัปสร รุ่นพี่จุฬาฯ โพสต์อาลัยฮลุน โซโล่ ข่าว

รุ่นพี่ ฮลุน โซโล่ ยกย่องคนเก่ง มุ่งมั่นคว้าทุนจุฬาฯ ไม่เอาต้นทุนชีวิตมาอ้าง

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จอร์เจียปลอดภัยหรือไม่? หลังเกิดคดีต่างชาติหาย ก่อนพบเสียชีวิตในทบิลิซี 3 คดีจริงไหม

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เวียดนาม ประสบความสำเร็จผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศรายแรก หลังผู้ป่วยขาดเพศสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปสุดท้าย ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในไทย ชาวเน็ตอาลัย ขอบคุณที่พาท่องโลกกว้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ว่านไฉ” ขอโทษหลังถูกวิจารณ์แจ้งข่าวเศร้า “ฮลุน” ยืนยันได้รับอนุญาตจากครอบครัวแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย่า ฮลุน โซโล่ ไม่เชื่อข่าวหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ข่าว

ย่า “ฮลุน โซโล่” ไม่เชื่อข่าวฆ่าตัวตาย ยืนยันหลานอัธยาศัยดี ไม่มีศัตรู-ขัดแย้งใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ฮลุน โซโล่ จากหนุ่มโรงงานวันละ 300 สู่ยูทูบเบอร์เที่ยวรอบโลกกว่า 50 ประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ยันไม่ได้มีการผ่อนปรนเปิดด่าน ไม่รับผู้ป่วยกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เศร้า! เกล็น แฮนซาร์ด นักดนตรีคนดัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอไซค์ในวัย 56 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” สยบข่าวลือบินโมนาโก คุย “ทักษิณ” ยันไม่มีดีล ไปพักผ่อนกับครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตเผยทรัพย์สิน “ฮลุน โซโล่” ยังอยู่ครบ เร่งติดตามช่วยเหลือหาข้อเท็จจริงเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจปทุมฯ บุกรื้อ “รังฮาเร็มลับ” จุดนัดมีเพศสัมพันธ์ ผงะเจอซากถุงยางเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวยืนยันข่าวเศร้า “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตแล้ว ขอบคุณทุกการประสานงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงกลางดึกหมดเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงหมดเกลี้ยง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย ข่าว

เร่งสอบสาเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต ตำรวจจอร์เจียสอบตาม ม.115 ยังไม่สรุป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอม แชดบอน นักแสดงจากซีรีส์ Game of Thrones เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกแฟนหนัง! นักแสดง Game of Thrones จากไปวัย 80 ปี ทิ้งผลงานตำนาน 120 เรื่อง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ว่านไฉ” แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว หลังหายตัวที่จอร์เจีย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 09:59 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;มิ้นท์ I Roam Alone&quot; แสดงความเสียใจ หลัง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; เสียชีวิตที่จอร์เจีย

“มิ้นท์ I Roam Alone” แสดงความเสียใจ หลัง “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตที่จอร์เจีย

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

เชียงรายวิกฤต น้ำป่าทะลักท่วม 3 อำเภอจมบาดาล บางพื้นที่รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี

เปิดอายุ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สู้ชีวิต สานฝันเที่ยวรอบโลก จากไปอายุน้อย

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

พล.ต.ท.ไตรรงค์ โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง เสียชีวิตที่จอร์เจีย

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
Back to top button