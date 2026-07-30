“ว่านไฉ” ขอโทษหลังถูกวิจารณ์แจ้งข่าวเศร้า “ฮลุน” ยืนยันได้รับอนุญาตจากครอบครัวแล้ว
ว่านไฉ อาสาพาไปหลง โพสต์ขอโทษหลังถูกวิจารณ์ กรณีแจ้งข่าวเศร้า ฮลุน โซโล่ ยืนยันได้รับอนุญาตจากครอบครัวแล้ว
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือ ก่อนแจ้งข่าวว่าพบร่างของ ฮลุน โซโล่ แล้วนั้น
อย่างไรก็ตามการแจ้งข่าวของ ว่านไฉ ได้นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในเวลาต่อมาทาง ว่านไฉ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมว่า “ผมขอโทษที่เป็นคนแจ้งข่าวนะครับ ผมประสานคุยกับคุณมอส พี่ชายของฮลุน เพื่อประสานงาน 2 ฝั่งประเทศ ตามหาตั้งแต่เช้า จนได้รับยืนยันจากสถานีตำรวจ โดยผมเป็นคนแจ้งข่าวนี้ให้ทางบ้านฮลุน และได้รับอนุญาตจากทางบ้านให้แจ้งข่าวเพื่อยุติ การค้นหาของทีมต่างๆ ครับ ในส่วนรายละเอียดขอให้เป็นทางครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นคนแถลงดีกว่าครับ”
ซึ่งในเวลาต่อมา กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นว่า “ผมว่าว่านไฉเค้าทำได้ดีมากแล้วครับ เค้าประสานงานแจ้งข่าวครอบครัว ได้รับอนุญาตจากครอบครัวให้แจ้งข่าว น่าเสียใจแทนนะเจตนาดีทำสิ่งดีๆแต่กลับถูกโจมตี ผมเป็นกำลังใจให้ครับ
บ้านเรามันเป็นแบบนี้ครับมันจะมีบางคนที่คอยแต่จะติคนนั้นคนนี้ ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไร แต่พอเห็นใครเกินหน้าเดินตาหน่อย ก็จะไปเล่นเค้าทั้งๆที่เค้าออกมาทำสิ่งดีๆมีเจตนาดีแท้ๆ ช่วยก็ช่วยสุดท้ายต้องออกมาขอโทษอีกทั้งๆที่ความจริงเค้าได้อนุญาตจากครอบครัวแล้วจะเอาอะไรอีก”
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