ย่า “ฮลุน โซโล่” ไม่เชื่อข่าวฆ่าตัวตาย ยืนยันหลานอัธยาศัยดี ไม่มีศัตรู-ขัดแย้งใคร
ย่า “ฮลุน โซโล่” ไม่เชื่อข่าวหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ยืนยันหลานเป็นคนร่าเริง-อัธยาศัยดี ไม่มีศัตรูหรือขัดแย้งใคร
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี แจ้งข้อมูลของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ หลังมีข่าวว่ายูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเสียชีวิตที่เมืองหลวงจอร์เจีย ระบุว่า “เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตฯ ยังอยู่ครบถ้วน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่าง ๆ ของครอบครัว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไป
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตาม ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดียิ่ง”
ก่อนหน้านี้ ย่าสม เป็งสุข วัย 82 ปี เปิดใจหลังได้ยินข่าวการจากไปของหลานชาย เชื่อว่าหลานยังมีชีวิตอยู่ และอยากให้ทุก ๆ หน่วยงานช่วยกันตามหาตัวเพื่อพาตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย ส่วนกรณีที่มีกล่าวหาว่าหลานจบชีวิตตนเองนั้นตนไม่เชื่อแน่นอน เพราะฮลุน โซโล่เป็นเด็กร่าเริง และอัธยาศัยดีรวมทั้งไม่ได้มีศัตรูหรือขัดแย้งกับใครเลย
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