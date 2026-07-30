กลาโหมฯ ยันไม่ได้มีการผ่อนปรนเปิดด่าน ไม่รับผู้ป่วยกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทย
โฆษกกลาโหม ยันไม่ได้มีการผ่อนปรนเปิดด่าน ไม่รับผู้ป่วยกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทย รับเฉพาะคนไทยที่มาจากกัมพูชาเท่านั้น
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงกรณีผลการหารือชุดประสานงานไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ภายหลังมีเสียงวิจารณ์การผ่อนปรนรับคนป่วยกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทย ตามหลักมนุษยธรรมว่า สำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหารือกันเฉพาะประเด็น ดังนี้
1.หากประชาชนไทยเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในกัมพูชา จะประสานส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษา และรับศพกลับประเทศไทย
2.ขณะเดียวกัน หากประชาชนกัมพูชาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในประเทศไทย ฝ่ายไทยจะประสานส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศ และส่งมอบศพกลับกัมพูชาตามขั้นตอนที่กำหนด
โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่า ไม่ใช่มีการผ่อนปรนเปิดด่านด้านมนุษยธรรมตามที่สื่อระบุ อาจจะทำให้เข้าใจผิดไปได้
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