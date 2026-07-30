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คลิปสุดท้าย ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในไทย ชาวเน็ตอาลัย ขอบคุณที่พาท่องโลกกว้าง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 09:37 น.

ชาวเน็ตแห่ชม คลิปสุดท้าย “ฮลุน โซโล่” พาเที่ยวหมู่บ้านลึกลับในประเทศไทย แฟน ๆ ร่วมอาลัย ขอบคุณที่พาทุกคนท่องโลกกว้าง

เรียกได้ว่าเป็นข่าวการสูญเสียที่ทำให้คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเสียน้ำตา เมื่อมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียพบร่างของฮลุนภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่ฮลุนวางแพลนเดินทางเอาไว้ในรอบนี้ และเป็นการไปถ่ายทำรายการครั้งที่ 2 ในประเทศจอร์เจีย

ในวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปชมคลิปสุดท้ายของ ฮลุน โซโล่ ที่เพิ่งอัปโหลดลงในช่องยูทูปเมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะขาดการติดต่อกับครอบครัวไปร่วม 2 อาทิตย์ และถูกพบเสียชีวิตในเวลาต่อมาตามที่ได้รายงานไว้ข้างต้น โดยคลิปล่าสุดและเป็นคลิปสุดท้ายในช่องฮลุนเป็นการพาทุกคนร่วมเดินทางไปยังหมู่บ้านลึกลับในประเทศไทย ซึ่งในคลิปฮลุนพูดเองว่า “นี่เป็นครั้งแรกในช่องฮลุนโซโล่ที่จะพาทุกคนไปดูชนเผ่าในประเทศไทย”

คลิปสุดท้ายในช่อง ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในประเทศไทย ครั้งแรก ก่อนเสียชีวิต

ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตและแฟนคลับทั้งชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ในประเทศจอร์เจีย ได้เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยใต้คลิปล่าสุดในช่อง ทั้งยังขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ฮลุนได้สร้างรอยยิ้ม และพาทุกคนไปท่องเที่ยวในโลกกว้างด้วยกัน จากนี้ฮลุนจะได้เดินทางท่องเที่ยวไกลแสนไกลในที่ที่สวยงาม และปิดคลิปสุดท้ายในบ้านเกิดของตัวเอง

ชาวเน็ตคอมเมนต์อาลัย ชาวเน็ตคอมเมนต์อาลัย-1 ชาวเน็ตคอมเมนต์อาลัย-2

คลิปสุดท้ายในช่อง ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในประเทศไทย ครั้งแรก ก่อนเสียชีวิต-1

คลิปสุดท้ายในช่อง ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในประเทศไทย ครั้งแรก ก่อนเสียชีวิต-3

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อ้างอิงจาก : Youtube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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