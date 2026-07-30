คลิปสุดท้าย ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในไทย ชาวเน็ตอาลัย ขอบคุณที่พาท่องโลกกว้าง
ชาวเน็ตแห่ชม คลิปสุดท้าย “ฮลุน โซโล่” พาเที่ยวหมู่บ้านลึกลับในประเทศไทย แฟน ๆ ร่วมอาลัย ขอบคุณที่พาทุกคนท่องโลกกว้าง
เรียกได้ว่าเป็นข่าวการสูญเสียที่ทำให้คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเสียน้ำตา เมื่อมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียพบร่างของฮลุนภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่ฮลุนวางแพลนเดินทางเอาไว้ในรอบนี้ และเป็นการไปถ่ายทำรายการครั้งที่ 2 ในประเทศจอร์เจีย
ในวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปชมคลิปสุดท้ายของ ฮลุน โซโล่ ที่เพิ่งอัปโหลดลงในช่องยูทูปเมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะขาดการติดต่อกับครอบครัวไปร่วม 2 อาทิตย์ และถูกพบเสียชีวิตในเวลาต่อมาตามที่ได้รายงานไว้ข้างต้น โดยคลิปล่าสุดและเป็นคลิปสุดท้ายในช่องฮลุนเป็นการพาทุกคนร่วมเดินทางไปยังหมู่บ้านลึกลับในประเทศไทย ซึ่งในคลิปฮลุนพูดเองว่า “นี่เป็นครั้งแรกในช่องฮลุนโซโล่ที่จะพาทุกคนไปดูชนเผ่าในประเทศไทย”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตและแฟนคลับทั้งชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ในประเทศจอร์เจีย ได้เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยใต้คลิปล่าสุดในช่อง ทั้งยังขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ฮลุนได้สร้างรอยยิ้ม และพาทุกคนไปท่องเที่ยวในโลกกว้างด้วยกัน จากนี้ฮลุนจะได้เดินทางท่องเที่ยวไกลแสนไกลในที่ที่สวยงาม และปิดคลิปสุดท้ายในบ้านเกิดของตัวเอง
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อ้างอิงจาก : Youtube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)
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