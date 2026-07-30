เศร้า! เกล็น แฮนซาร์ด นักดนตรีคนดัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอไซค์ในวัย 56 ปี
อาลัย เกล็น แฮนซาร์ด นักดนตรีคนดัง เจ้าของเพลง Falling Slowly ที่ชนะรางวัลออสการ์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอไซค์ในวัย 56 ปี
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกล็น แฮนซาร์ด นักดนตรีชาวไอริชชื่อดัง ดีกรีผู้ชนะรางวัลออสการ์ เสียชีวิตในวัย 56 ปี ภายหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุที่ยานพาหนะเกี่ยวข้องเพียงคันเดียว ในทางตะวันตกของกรุงดับลิน เมื่อช่วงเวลาก่อนประมาณตี 4.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยทางครอบครัวได้แถลงแจ้งข่าวเศร้า และขอบคุณกำลังใจและแรงสนับสนุน ซึ่งทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัว ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำการสอบสวน ซึ่งทางครอบครัวจะไม่แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากนี้
สำหรับ แฮนซาร์ด นั้นมีโลดแล่นในวงการดนตรีมานานกว่า 30 ปี และคว้ารางวัลออสการ์ สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับเพลง Falling Slowly จากภาพยนตร์เพลงแนวเรื่อง Once และเคยเข้าชิงแกรมมี่ในปี 2559
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