“ธรรมนัส” สยบข่าวลือบินโมนาโก คุย “ทักษิณ” ยันไม่มีดีล ไปพักผ่อนกับครอบครัว
ธรรมนัส สยบข่าวลือบินโมนาโกคุย ทักษิณ ชินวัตร ยันไม่มีดีลเปลี่ยนตัวนายก ไปพักผ่อนกับครอบครัว ชี้เช็คการเดินทาง ทักษิณ ก็ได้
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกมาสยบข่าวลือ ภายหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีการแอบพบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อพูดคุยดีลเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้น
โดย ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า “ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ
ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโก
ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ ไม่มีปฎิญญาMonaco”
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ตนใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูก ๆ ซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้ว โดยไม่มีการพบปะกับท่านทักษิณแต่อย่างใด
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