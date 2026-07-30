ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” สยบข่าวลือบินโมนาโก คุย “ทักษิณ” ยันไม่มีดีล ไปพักผ่อนกับครอบครัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 08:30 น.

ธรรมนัส สยบข่าวลือบินโมนาโกคุย ทักษิณ ชินวัตร ยันไม่มีดีลเปลี่ยนตัวนายก ไปพักผ่อนกับครอบครัว ชี้เช็คการเดินทาง ทักษิณ ก็ได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกมาสยบข่าวลือ ภายหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีการแอบพบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อพูดคุยดีลเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้น

โดย ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า “ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ

ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโก

ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ ไม่มีปฎิญญาMonaco”

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ตนใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูก ๆ ซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้ว โดยไม่มีการพบปะกับท่านทักษิณแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 08:30 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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