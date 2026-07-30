สถานทูตเผยทรัพย์สิน “ฮลุน โซโล่” ยังอยู่ครบ เร่งติดตามช่วยเหลือหาข้อเท็จจริงเต็มที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เผยรายละเอียดการเสียชีวิต ฮลุน โซโล่ ว่าทรัพย์สินยังอยู่ครับ เร่งติดตามช่วยเหลือหาข้อเท็จจริงเต็มที่
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือ ก่อนแจ้งข่าวว่าพบร่างของ ฮลุน โซโล่ แล้วนั้น
ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ดังนี้
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตฯ ยังอยู่ครบถ้วน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่าง ๆ ของครอบครัว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไป
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตาม ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดียิ่ง”
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