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ตำรวจปทุมฯ บุกรื้อ “รังฮาเร็มลับ” จุดนัดมีเพศสัมพันธ์ ผงะเจอซากถุงยางเกลื่อน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 07:54 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 07:54 น.
ขอบคุณภาพจากข่าวสด

ตำรวจปทุมธานี บุกรื้อ “รังฮาเร็มลับ” จุดนัดมีเพศสัมพันธ์ภายในที่เก็บแบริเออร์ของทางหลวงชนบท ผงะเจอซากถุงยางเกลื่อน

จากกรณีที่มีรายงานบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบถุงยางอนามัย ชุดชั้นใน เจลหล่อลื่น และขยะอีกมาก ภายในที่เก็บแบริเออร์ของทางหลวงชนบท บริเวณใกล้สำนักงานกรมทางหลวงชนบท ตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยถูกเรียกว่าเป็นแหล่งฮาเร็มลับ ซึ่งเป็นจุดนัดพบในการมีเพศสัมพันธ์นั้น

ล่าสุด พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี สั่งการให้ พ.ต.ท.ชูชีพ เกษรสกุล สวป.สภ.เมืองปทุมธานี ประสาน นายสุเทพ สมใจ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมกับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีสภาพมืดมิด ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง วันนี้มาตรวจเจ้าหน้าที่ไม่พบมีรถยนต์มาจอดริมถนนหรือมีผู้คนนัดมามั่วสุมแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจพบถุงยางอนามัยใช้แล้ว ซองใส่ถุงยางอนมัย เจลหล่อลื่น ขวดน้ำทิ้งเกลื่อน

ขอบคุณภาพจาก ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้

นอกจากนี้ ยังพบตามช่องว่างระหว่างวางแท่งแบริเออร์ พบว่ามีการนำเสื่อมาปูและนำมาปิดกันฉาก บางจุดก็มีการนำผ้าใบมาปิดเป็นหลังคาที่บังฝนบังแดด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรื้อนำไปทิ้งทันที

พ.ต.ท.ชูชีพ เกษรสกุล สวป.สภ.เมืองปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่พบผิดปกติคือมีรถมาจอดประจำ เจ้าหน้าที่ตรวจก็วิ่งไล่กันบ้างก็วิ่งหนีขึ้นรถ เรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำชับให้เพิ่มความเข้มในการเข้ามาตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ หรือมีการมั่วสุมเสพยาก็จะเพิ่มความเข้มมากขึ้น โดยให้สายตรวจเข้าสุ่มตรวจเข้าตรวจพื้นที่ วันนี้มาตรวจค่อนข้างหัวค่ำ คาดว่ากลุ่มเป้าหมายยังไม่เข้ามา อีกส่วนหนึ่งอาจจะได้รับข่าวสารจากสื่อเสนอข่าวอาจจะมีการระวังตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาเช็ครอบดึกอีกที

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 07:54 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 07:54 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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