ครอบครัวยืนยันข่าวเศร้า “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตแล้ว ขอบคุณทุกการประสานงาน
ครอบครัวยืนยันข่าวเศร้า “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตแล้ว ขอบคุณทุกการประสานงาน เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือ ก่อนแจ้งข่าวว่าพบร่างของ ฮลุน โซโล่ แล้วนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Klose Mos ซึ่งเป็นพี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยืนยันข่าวเศร้าวว่ายูทูบเบอร์คนดังเสียชีวิตแล้ว โดยกล่าวว่า “เวลา 01:35 น.30/07/69 ตามเวลาไทย ขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่า ได้พบน้องแล้ว แต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
ครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ ที่ช่วยกันแชร์โพสต์ ช่วยติดตามข่าว ประสานงาน ส่งกำลังใจ และช่วยเหลือในทุกช่องทาง ตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้อง ความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามาก และครอบครัวจะไม่มีวันลืม
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้อง
ในช่วงเวลานี้ ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัว
ทั้งนี้ InterpressNews สื่อท้องถิ่นระบุว่า เจ้าหน้าที่จอร์เจียเปิดการสอบสวนภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 115 ทั้งนี้ การที่ตำรวจใช้มาตรานี้เป็นกรอบเปิดคดีเบื้องต้น ไม่ได้หมายความว่ามีผลชันสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว และยังไม่มีการยืนยันว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด เบื้องต้นระบุแค่ว่าถูกพบเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซี
ขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! “ว่านไฉ” แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว หลังหายตัวที่จอร์เจีย
- เร่งสอบสาเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต ตำรวจจอร์เจียสอบตาม ม.115 ยังไม่สรุป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: