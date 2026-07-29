เร่งสอบสาเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต ตำรวจจอร์เจียสอบตาม ม.115 ยังไม่สรุป
ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ไทยขาดการติดต่อกว่า 2 สัปดาห์ พบเสียชีวิตในโรงแรมกรุงทบิลิซี กระทรวงกิจการภายในจอร์เจียเปิดสอบตามประมวลกฎหมายอาญา ล่าสุดยังไม่ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทย ถูกพบเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังครอบครัวขาดการติดต่อกับเขาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเดินทางไปทำคอนเทนต์เพียงลำพัง สำนักข่าว InterpressNews ของจอร์เจียรายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 17.04 น. ตามเวลาท้องถิ่น ระบุว่ากระทรวงกิจการภายในจอร์เจียยืนยันข้อมูลดังกล่าวแล้ว
ตามรายงานของ InterpressNews เจ้าหน้าที่จอร์เจียเปิดการสอบสวนภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 115 ทั้งนี้ การที่ตำรวจใช้มาตรานี้เป็นกรอบเปิดคดีเบื้องต้น ไม่ได้หมายความว่ามีผลชันสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว และยังไม่มีการยืนยันว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด
ฝั่งไทย เพจ อาสาพาไปหลง โพสต์แจ้งข่าวเมื่อเวลาประมาณ 19.54 น. ของวันเดียวกันว่าพบร่างของฮลุนแล้ว และได้แจ้งครอบครัวเรียบร้อย พร้อมขอให้ครอบครัวเป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเอง ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ซึ่งดูแลจอร์เจียด้วย ได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและครอบครัวมาตลอดช่วงที่ยังหาตัวไม่พบ
ประวัติ ฮลุน โซโล่ จากหนุ่มโรงงานวันละ 300 สู่ยูทูบเบอร์เที่ยวรอบโลกกว่า 50 ประเทศ
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับชื่อโรงแรม วันเวลาที่พบร่าง ผลชันสูตรพลิกศพ หรือสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต รวมถึงยังไม่มีคำอธิบายว่าเหตุใดจึงขาดการติดต่อกับครอบครัวนานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากนี้อายุของฮลุนที่รายงานในสื่อไทยยังไม่ตรงกัน บางแห่งระบุ 26 ปี บางแห่งระบุ 27 ปี จึงยังไม่ควรยึดตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งจนกว่าครอบครัวหรือหน่วยงานทางการจะยืนยัน
ผู้ที่กำลังเผชิญความทุกข์ใจหรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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