ด่วน! “ว่านไฉ” แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว หลังหายตัวที่จอร์เจีย
ว่านไฉ เจ้าของช่อง อาสาพาไปหลง แจ้งข่าวเศร้าว่าพบร่าง ฮลุน โซโล ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังแล้ว หลังหายตัวที่ประเทศจอร์เจีย
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือนั้น
สาเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต ตำรวจจอร์เจียสอบตามมาตรา 115 ยังไม่สรุป
ล่าสุดทางเพจ อาสาพาไปหลง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่าพบร่างของฮลุนแล้ว โดยระบุว่า “ผมพบร่างฮลุน แล้ว
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮลุน ด้วยนะครับ ผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้ว รายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้งนะครับ”
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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