ข่าว

ด่วน! “ว่านไฉ” แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว หลังหายตัวที่จอร์เจีย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 20:09 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 20:45 น.

ว่านไฉ เจ้าของช่อง อาสาพาไปหลง แจ้งข่าวเศร้าว่าพบร่าง ฮลุน โซโล ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังแล้ว หลังหายตัวที่ประเทศจอร์เจีย

จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมา ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ได้อาสาช่วยเหลือนั้น

สาเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต ตำรวจจอร์เจียสอบตามมาตรา 115 ยังไม่สรุป

ล่าสุดทางเพจ อาสาพาไปหลง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่าพบร่างของฮลุนแล้ว โดยระบุว่า “ผมพบร่างฮลุน แล้ว
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮลุน ด้วยนะครับ ผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้ว รายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้งนะครับ”

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงกลางดึกหมดเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงหมดเกลี้ยง

15 วินาที ที่แล้ว
ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย ข่าว

เร่งสอบสาเหตุ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต ตำรวจจอร์เจียสอบตาม ม.115 ยังไม่สรุป

47 นาที ที่แล้ว
ทอม แชดบอน นักแสดงจากซีรีส์ Game of Thrones เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกแฟนหนัง! นักแสดง Game of Thrones จากไปวัย 80 ปี ทิ้งผลงานตำนาน 120 เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ว่านไฉ” แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง “ฮลุน โซโล่” แล้ว หลังหายตัวที่จอร์เจีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตกัปตันฟิลิปปินส์วัย 58 ปี ป่วยหนักนอนใต้บันได ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุเศร้า อดีตกัปตันป่วยหนัก หมดตัว-นอนไร้บ้าน ขุดประวัติเป็นฮีโร่ บินฝ่าวิกฤติโควิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 29 ก.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 29 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันพุธย้อนหลัง เลขไหนออกซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม ไหว้เจ้าที่ที่บ้านสวน ก่อนจุดเลขหางประทัด งวด 1/8/69 ปันโชคแฟนคลับ เลขเด็ด

บอล เชิญยิ้ม ไหว้เจ้าที่ที่บ้านสวน ก่อนจุดเลขหางประทัด งวด 1/8/69 ปันโชคแฟนคลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/8/69 ตารางทักษา ชูเลขเด่นงวดนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้องอร เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วัย 25 สิ้นใจแล้ว รวมยอดเสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีซ่าเตรียมลดพนักงานสายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 2600 ตำแหน่ง เศรษฐกิจ

Visa เตรียมเลิกจ้างพนักงาน 2600 ตำแหน่ง ใช้ AI ช่วยทำงาน ปรับเปลี่ยนองค์กร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตไทยฯ อังการา รุดประสานจอร์เจีย เร่งตามหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หายตัวนาน 2 สัปดาห์ ข่าว

สถานทูตไทยฯ อังการา รุดประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” หายตัวนาน 2 สัปดาห์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” ปัดไกล่เกลี่ยคดี “เนวิน” ฟ้องหมิ่น ลุยบุรีรัมย์เก็บหลักฐานที่ดินรถไฟ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1/8/69 เปิด 10 อันดับเลขดังมาแรง เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1/8/69 เปิด 10 อันดับเลขดังมาแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวคูมาโมโตะ ผุ้เสียชีวิตพุ่ง 18 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับเพิ่ม 18 ศพ! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ห้างระเบิด-โรงงานพังถล่ม เร่งค้นหาคนใต้ซาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ อัปเดตกรณี ฮลุน โซโล่ หายตัว เร่งประสานตร.จอร์เจียค้นหาโดยด่วน ข่าว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ อัปเดตกรณี ฮลุน โซโล่ หายตัว เร่งประสานตร.จอร์เจียค้นหาโดยด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉพฤติกรรม &quot;นายป๋อง&quot; หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย สองพี่น้องรัสเซียหายตัว ข่าว

เพจดัง แฉพฤติกรรม “นายป๋อง” หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย สองพี่น้องรัสเซียหายตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน. บันเทิง

สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/8/69 เลขเขียนมือฟันชุดเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสองถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในแอฟริกา 25 วัน บันเทิง

ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

คู่มือคนไทย เที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน ต้องลงทะเบียน ประกันคุ้มครองไหม เบอร์ที่ต้องเซฟไว้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มช็อก! เจอที่พักไม่ตรงปก เจ้าของจริงโร่แจงโดนผู้เช่าอีกคนแอบอ้าง ททท. น่านรุดเยียวยา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง ข่าวอาชญากรรม

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเกาหลีใต้สั่งยกฟ้องคิมซูฮยอนทุกข้อกล่าวหา บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นผิด ตำรวจยกฟ้องทุกข้อหา ยันคลิปเสียง-แชตปลอม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 20:09 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 20:45 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงกลางดึกหมดเกลี้ยง

เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
ทอม แชดบอน นักแสดงจากซีรีส์ Game of Thrones เสียชีวิต

ช็อกแฟนหนัง! นักแสดง Game of Thrones จากไปวัย 80 ปี ทิ้งผลงานตำนาน 120 เรื่อง

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน

อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
อดีตกัปตันฟิลิปปินส์วัย 58 ปี ป่วยหนักนอนใต้บันได

สาเหตุเศร้า อดีตกัปตันป่วยหนัก หมดตัว-นอนไร้บ้าน ขุดประวัติเป็นฮีโร่ บินฝ่าวิกฤติโควิด

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button