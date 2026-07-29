น้องอร เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วัย 25 สิ้นใจแล้ว รวมยอดเสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ
ครอบครัวเศร้า น้องอร เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วัยเพียง 25 ปี เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ
ความคืบหน้าจากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานการเสียชีวิตของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ระบุว่า น.ส.อรอนงค์ สาริศรี หรือ น้องอร อายุ 25 ปี เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 05:39 น. ของวันที่ 29 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลราชวิถี นับเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรายที่ 37
ทางพี่ชายของน้องอร โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “น้องสาวผมคงไม่ไหวจริง ๆ แล้ว น้องเก่งมากสู้กับความเจ็บปวดมาถึง 17 วัน วันนี้น้องสาวผมได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 05:39 ของวันนี้ ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกแล้วนะน้องพี่ไม่ต้องห่วงอะไรนะเดี๋ยวทางนี้พี่ชาย 2 คนจะดูแลเอง”
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