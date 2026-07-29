ข่าว

น้องอร เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วัย 25 สิ้นใจแล้ว รวมยอดเสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 17:53 น.

ครอบครัวเศร้า น้องอร เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วัยเพียง 25 ปี เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ

ความคืบหน้าจากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานการเสียชีวิตของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ระบุว่า น.ส.อรอนงค์ สาริศรี หรือ น้องอร อายุ 25 ปี เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 05:39 น. ของวันที่ 29 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลราชวิถี นับเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรายที่ 37

ทางพี่ชายของน้องอร โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “น้องสาวผมคงไม่ไหวจริง ๆ แล้ว น้องเก่งมากสู้กับความเจ็บปวดมาถึง 17 วัน วันนี้น้องสาวผมได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 05:39 ของวันนี้ ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกแล้วนะน้องพี่ไม่ต้องห่วงอะไรนะเดี๋ยวทางนี้พี่ชาย 2 คนจะดูแลเอง”

น้องอร วัย 25 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สิ้นใจแล้ว รวมยอดเสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 29 ก.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 29 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันพุธย้อนหลัง เลขไหนออกซ้ำ

5 นาที ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม ไหว้เจ้าที่ที่บ้านสวน ก่อนจุดเลขหางประทัด งวด 1/8/69 ปันโชคแฟนคลับ เลขเด็ด

บอล เชิญยิ้ม ไหว้เจ้าที่ที่บ้านสวน ก่อนจุดเลขหางประทัด งวด 1/8/69 ปันโชคแฟนคลับ

40 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/8/69 ตารางทักษา ชูเลขเด่นงวดนี้

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น้องอร เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วัย 25 สิ้นใจแล้ว รวมยอดเสียชีวิตล่าสุด 37 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีซ่าเตรียมลดพนักงานสายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 2600 ตำแหน่ง เศรษฐกิจ

Visa เตรียมเลิกจ้างพนักงาน 2600 ตำแหน่ง ใช้ AI ช่วยทำงาน ปรับเปลี่ยนองค์กร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตไทยฯ อังการา รุดประสานจอร์เจีย เร่งตามหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หายตัวนาน 2 สัปดาห์ ข่าว

สถานทูตไทยฯ อังการา รุดประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” หายตัวนาน 2 สัปดาห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” ปัดไกล่เกลี่ยคดี “เนวิน” ฟ้องหมิ่น ลุยบุรีรัมย์เก็บหลักฐานที่ดินรถไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1/8/69 เปิด 10 อันดับเลขดังมาแรง เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1/8/69 เปิด 10 อันดับเลขดังมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวคูมาโมโตะ ผุ้เสียชีวิตพุ่ง 18 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับเพิ่ม 18 ศพ! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ห้างระเบิด-โรงงานพังถล่ม เร่งค้นหาคนใต้ซาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ อัปเดตกรณี ฮลุน โซโล่ หายตัว เร่งประสานตร.จอร์เจียค้นหาโดยด่วน ข่าว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ อัปเดตกรณี ฮลุน โซโล่ หายตัว เร่งประสานตร.จอร์เจียค้นหาโดยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉพฤติกรรม &quot;นายป๋อง&quot; หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย สองพี่น้องรัสเซียหายตัว ข่าว

เพจดัง แฉพฤติกรรม “นายป๋อง” หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย สองพี่น้องรัสเซียหายตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน. บันเทิง

สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/8/69 เลขเขียนมือฟันชุดเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสองถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในแอฟริกา 25 วัน บันเทิง

ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

คู่มือคนไทย เที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน ต้องลงทะเบียน ประกันคุ้มครองไหม เบอร์ที่ต้องเซฟไว้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มช็อก! เจอที่พักไม่ตรงปก เจ้าของจริงโร่แจงโดนผู้เช่าอีกคนแอบอ้าง ททท. น่านรุดเยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง ข่าวอาชญากรรม

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเกาหลีใต้สั่งยกฟ้องคิมซูฮยอนทุกข้อกล่าวหา บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นผิด ตำรวจยกฟ้องทุกข้อหา ยันคลิปเสียง-แชตปลอม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร 1 ส.ค. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร 1 ส.ค. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทูตนอกแถว” ขอโทษ “อนุทิน” ปมเพลงเถียนมีมี่ หวังไทยไม่ตกเป็นมณฑลใคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่ ข่าว

สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ มจพ. เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ผศ.ดร.เทวา อาจารย์ มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์ ทุ่มเทเพื่อการศึกษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 หลังดูแลมานาน 3 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/8/69 เปิดใบแท้ 4 ตัวเด่น ชุดท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/8/69 เปิดใบแท้ 4 ตัวเด่น ชุดท้าย 2 ตัว 3 ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 17:53 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 29 ก.ค. 2569

ตรวจหวยลาว 29 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันพุธย้อนหลัง เลขไหนออกซ้ำ

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
บอล เชิญยิ้ม ไหว้เจ้าที่ที่บ้านสวน ก่อนจุดเลขหางประทัด งวด 1/8/69 ปันโชคแฟนคลับ

บอล เชิญยิ้ม ไหว้เจ้าที่ที่บ้านสวน ก่อนจุดเลขหางประทัด งวด 1/8/69 ปันโชคแฟนคลับ

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/8/69 ตารางทักษา ชูเลขเด่นงวดนี้

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
วีซ่าเตรียมลดพนักงานสายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 2600 ตำแหน่ง

Visa เตรียมเลิกจ้างพนักงาน 2600 ตำแหน่ง ใช้ AI ช่วยทำงาน ปรับเปลี่ยนองค์กร

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button