สาเหตุเศร้า อดีตกัปตันป่วยหนัก หมดตัว-นอนไร้บ้าน ขุดประวัติเป็นฮีโร่ บินฝ่าวิกฤติโควิด
อดีตกัปตันสายการบินชาวฟิลิปปินส์วัย 58 ปี นอนใต้บันไดรถไฟฟ้า มีแผลติดเชื้อรุนแรงที่ขา ขุดประวัติพบเคยเป็นฮีโร่นักบินฝ่าวิกฤตโควิด-19
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง โพสต์เรื่องราวการเข้าช่วยเหลือชายชาวต่างชาติที่นอนป่วยอยู่ใต้บันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต ริมถนนหน้าตึกคิวเฮาส์ เมื่อช่วงเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ทราบชื่อภายหลังคือ นายแลร์รี มัลปายา (Larry Malpaya) อายุ 58 ปี อดีตกัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
เจ้าของโพสต์พบเห็นสภาพบาดแผลที่ขาของนายแลร์รีมีอาการบวมแดง แห้งแตก และมีน้ำหนองไหลเยิ้ม คล้ายการติดเชื้อรุนแรง พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณตึกคิวเฮาส์ให้ข้อมูลว่าชายคนนี้มานอนอยู่ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแล้ว แต่เจ้าตัวปฏิเสธการรักษาทำให้ไม่มีใครพาส่งโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่หญิงจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาถ่ายรูปเพื่อเตรียมประสานรถพยาบาลมารับตัวในวันที่ 29 กรกฎาคม แต่เจ้าของโพสต์ประเมินจากบาดแผลแล้วมองว่าอาจไม่ทันการจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยด้วยตัวเอง
นายแลร์รี เผยว่า แผลที่ขาเกิดจากโรคเบาหวาน สาเหตุที่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงิน พาสปอร์ตหาย และไม่มีประกันชีวิต จึงกลัวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา
เขาขอน้ำดื่ม เจ้าของโพสต์จึงนำน้ำด่างจากรถมาเปิดให้ดื่มจนหมดขวด จากนั้นนายแลร์รีพยายามหยิบเงิน 120 บาทฝากให้ไปซื้อมะระขี้นกแบบแคปซูลที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อมารักษาเบาหวาน แต่เจ้าของโพสต์ให้เก็บเงินไว้และเดินไปหาซื้อให้เอง เมื่อร้านไม่มีแบบแคปซูลขาย จึงซื้อยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด น้ำดื่ม และขนมปังมาให้กินประทังอาการ
สำหรับประวัติครอบครัว เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี เคยมีภรรยาชาวไทยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี แต่ปัจจุบันเลิกรากันและจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจ้าตัวก็ร้องไห้ออกมา
ส่วนสาเหตุที่หมดตัว เจ้าตัวเล่าว่าเคยเล่นหุ้นมาก่อนและลงทุนจนหมดตัว
อย่างไรก็ดี เจ้าของโพสต์ลองค้นหาชื่อ “Larry Malpaya” ในอินเทอร์เน็ต พบหน้าบัญชีทวิตเตอร์ (X) เมื่อ 12 ปีก่อน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเล่นหุ้นตรงกับที่เจ้าตัวเล่า นอกจากนี้ยังพบภาพถ่ายสวมชุดกัปตันเครื่องบิน เมื่อนำภาพไปให้ดู นายแลร์รีร้องไห้หนักขึ้นและยอมรับว่าตนเองเคยเป็นกัปตันของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) และเคยเป็นกัปตันให้แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ บินมาลงสนามบินดอนเมืองบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ยังระบุวีรกรรมสำคัญของกัปตันแลร์รี มัลปายา ว่าเป็นหนึ่งในคณะนักบินของสายการบินแห่งชาติฟิลิปปินส์ (ร่วมกับกัปตัน Romeo Donayre และผู้ช่วยนักบิน Willex Amelliam) ที่อาสาปฏิบัติภารกิจพิเศษบินฝ่าความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อพาผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัย
ก่อนลากลับ เจ้าของโพสต์ปลอบใจให้สู้ต่อและรับปากจะหาทีมงานติดต่อสถานทูตให้ พร้อมย้ำให้ยอมขึ้นรถพยาบาลหากมีคนมารับ ล่าสุดเมื่อเวลา 20.30 น. พนักงานรักษาความปลอดภัยตึกคิวเฮาส์แจ้งอัปเดตว่า ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงาได้นำรถพยาบาลมารับตัวนายแลร์รีส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ตอนท้ายของโพสต์ เจ้าของข้อความขอให้กัปตันแลร์รีปลอดภัยและไม่ต้องถูกตัดขา พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่คุ้นหน้าหรือรู้จักญาติให้เข้ามาช่วยเหลือต่อไป
ข้อมูลจาก : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง
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