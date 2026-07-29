สถานทูตไทยฯ อังการา รุดประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” หายตัวนาน 2 สัปดาห์
สถานทูตไทย ณ กรุงอังการา รุดประสานเจ้าหน้าที่ จอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ดัง หลังหายตัวนาน 2 สัปดาห์
29 ก.ค. 2569 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara ว่า ตามที่ได้มีกรณีนายบวรทัต เป็งสุข หรือคุณ “ฮลุน โซโล่” เจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว ขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิด และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังเดินทางเข้าไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจีย ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจีย
รวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัตฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัตฯ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป
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