Visa เตรียมเลิกจ้างพนักงาน 2600 ตำแหน่ง ใช้ AI ช่วยทำงาน ปรับเปลี่ยนองค์กร

วีซ่า (Visa) เตรียมปลดพนักงาน 2,600 ตำแหน่ง สายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ นำเอไอมาช่วยทำงาน ลุยธุรกรรมข้ามพรมแดน ขยายฐานธุรกิจใหม่
วีซ่า (Visa) ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินรายใหญ่ที่สุดของโลก เตรียมปรับลดพนักงานลง 7% หรือประมาณ 2,600 ตำแหน่ง ไรอัน แมคอินเนอร์นีย์ ซีอีโอของบริษัท ต้องการปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัวและนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง
ฝ่ายเทคโนโลยีและฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์คือกลุ่มหลักที่บริษัทจะลดจำนวนคนลง ฝ่ายบุคคลจะเริ่มติดต่อพนักงานที่เข้าข่ายในวันอังคารนี้ เพื่อแจ้งขั้นตอนต่อไปและให้ความช่วยเหลือในช่วงเปลี่ยนผ่าน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์กรมีพนักงานรวมประมาณ 34,100 คน ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงจากบันทึกข้อความภายในที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเป็นที่แรก ก่อนที่แหล่งข่าววงในจะออกมายืนยันเนื้อหากับสำนักข่าวซีเอ็นบีซี
ซีอีโอวีซ่าระบุในบันทึกข้อความว่า บริษัทต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อคว้าโอกาสใหม่ในอนาคต เทคโนโลยีเอไอมีส่วนสำคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและกำหนดรูปแบบการทำงาน ปัจจุบันบริษัทในภาคการเงินและเทคโนโลยีหันมาใช้เอไอทำงานด้านเทคนิคแบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ องค์กรต่าง ๆ ต้องการควบคุมต้นทุนหลังจากเปิดรับพนักงานจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แหล่งข่าววงในระบุว่าเอไอเป็นปัจจัยสำคัญในการลดคนครั้งนี้ แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว
บริษัทเตรียมนำงบประมาณไปลงทุนในส่วนที่มองเห็นโอกาสเติบโต แผนงานหลักครอบคลุมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน การชำระเงินสำหรับธุรกิจ สเตเบิลคอยน์ (Stablecoins) และการขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่
แมคอินเนอร์นีย์ระบุเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพาองค์กรก้าวสู่ยุคใหม่ของการค้า ธุรกิจในปัจจุบันมีแรงขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยม วัดจากผลประกอบการทางการเงินและความพึงพอใจของลูกค้า วีซ่ามีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังตลาดหุ้นปิดทำการ
ข้อมูลจาก : cnbc
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