ข่าวต่างประเทศ

เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงหมดเกลี้ยง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 22:01 น.
เร่งล่าตัว! หัวขโมย ย่องกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงกลางดึกหมดเกลี้ยง

ร้านการ์ดญี่ปุ่น ตั้งค่าหัวนำจับ โจรย่องเบา 2.2 แสน งัดร้านกวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงเกลี้ยงแผงกลางดึก วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส

กระแสความนิยมของการสะสมการ์ดโปเกมอน ที่บางใบมีราคาพุ่งสูงถึงหลักล้านบาท นอกจากเหล่านักสะสมทั่วโลกจะกระหายการครอบครอง แต่ด้วยมูลค่ามหาศาลของตัวมันเองจึงกลายเป็นเป้าหมายให้กลุ่มมิจฉาชีพต้องการมันมากกว่าเดิม

ล่าสุดร้านรับซื้อของมือสองแห่งหนึ่งในจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ถูกคนร้ายบุกเข้ามาก่อเหตุช่วงกลางดึกและขโมยสินค้าภายในร้านไปเป็นจำนวนมาก รวมถึง ‘การ์ดโปเกมอน’ ราคาแพงด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.20 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 คนร้ายได้บุกรุกเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินและขโมยสินค้าคงคลังไปยกแผง

ร้านการ์ดญี่ปุ่น ตั้งค่าหัว โจรย่องเบา กวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงเกลี้ยงแผงกลางดึก-3

ทางเจ้าของร้านโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นนาทีหัวขโมยทุบกระจกร้านเข้ามา และทำการกวาดของสะสมรวมถึงของมีค่าในร้านไปจนเกลี้ยง จากนั้นก็หนีหายไปอย่างลอยนวล ซึ่งเจ้าของร้านนำคลิปดังกล่าวไปเป็นหลักฐานส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่้อเร่งล่าตัวคนร้าย

ขณะเดียวกันทางร้านก็ประกาศขอความร่วมมือกับลูกค้าและนักสะสมทั้งหลายช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพิ่มเติมในการล่าตัวหัวขโมยรายนี้ให้ได้ โดยตั้งรางวัลนำจับ 1 ล้านเยน (ประมาณ 2 แสนบาท) สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลจนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ และจะมอบเงิน 50,000 เยน (ประมาณ 10,243 บาท) สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

ซึ่งประชาชนสามารถช่วยแชร์ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้โดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียของทางร้าน หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจเซกิ (Seki Police Station) โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมด

ร้านการ์ดญี่ปุ่น ตั้งค่าหัว โจรย่องเบา กวาดการ์ดโปเกมอนราคาแพงเกลี้ยงแผงกลางดึก-2

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อ้างอิงจาก : X @kaitorip_game

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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