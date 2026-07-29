“เสรีพิศุทธ์” ปัดไกล่เกลี่ยคดี “เนวิน” ฟ้องหมิ่น ลุยบุรีรัมย์เก็บหลักฐานที่ดินรถไฟ
“เสรีพิศุทธ์” ปฏิเสธไกล่เกลี่ยคดี “เนวิน” ฟ้องหมิ่นประมาท กรณีบุกรุกที่ดินการรถไฟ เตรียมพาทนายลงพื้นที่บุรีรัมย์ 30 ก.ค.นี้
29 ก.ค. 2569 พล.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ครั้งแรกตนตั้งใจไว้ว่าจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม 2569 แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูก นายเนวิน ชิดชอบ ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ
โดยศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.30 น.และไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ด้วยความเคารพต่อศาล ตนต้องการพิสูจน์ความจริงมากกว่า จึงได้โทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลให้กราบท่านผู้พิพากษาเจ้าของคดีว่า “ตนไม่มีความประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนพิจารณาด้วย”
ทั้งนี้ วันที่ 30 กรกฎาคมนี้ ตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริง ก่อนที่จะเริ่มไต่สวนคดีในวันที่ 17 สิงหาคม และวันที่ 31 กรกฎาคมจะไปที่ศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่าง ๆ และพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วย
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