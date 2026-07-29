พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ อัปเดตกรณี ฮลุน โซโล่ หายตัว เร่งประสานตร.จอร์เจียค้นหาโดยด่วน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โพสต์อัปเดตกรณี ฮลุน โซโล่ หายตัว 16 วัน ระหว่างถ่ายทำรายการ เผยเร่งประสานตร.จอร์เจียค้นหาโดยด่วน
จากกรณียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ฮลุน โซโล่ ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานถึง 16 วัน ระหว่างการเดินทางถ่ายทำรายการตามแพลนที่วางไว้ที่ประเทศจอร์เจีย โดยในขณะนี้โลกออนไลน์ทั้งไทยและต่างประเทศต่างช่วยกันแชร์ข่าวเพื่อติดตามการค้นหา
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมา (29 ก.ค. 69) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ/โฆษก ตร. ได้เคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการหายตัวไปของ ฮลุน โซโล่ ที่ประเทศจอร์เจีย ระบุว่า
“กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศจอร์เจีย และครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้ประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศจอร์เจียในการติดตามตรวจสอบและค้นหาบุคคลดังกล่าว
ขณะนี้การประสานงานอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น เพื่อเร่งติดตามตัวและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เนื่องจากเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จึงอาจมีข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดบางประการในระหว่างการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการติดตามและความปลอดภัยของผู้สูญหาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด
หากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปครับ”
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อ้างอิงจาก : FB ไตรรงค์ ผิวพรรณ
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