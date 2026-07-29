ดับเพิ่ม 18 ศพ! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ห้างระเบิด-โรงงานพังถล่ม เร่งค้นหาคนใต้ซาก
เปิดภาพแผ่นดินไหวญี่ปุ่น 7.1 แมกนิจูด ท่อก๊าซห้างระเบิด-ปล่องไฟโรงงานถล่ม ยอดดับเพิ่ม 18 ราย ผู้รอดชีวิตเล่านาทีหนีตาย ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคาร
สำนักข่าวต่างประเทศ AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของศูนย์การค้าและบ้านเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูด
ทางการจังหวัดรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 18 คน มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 62 คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส 6 คน ตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่จำนวนผู้สูญหายยังไม่แน่ชัด ปฏิบัติการกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบากท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ความเสียหายรุนแรงจุดหนึ่งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ (Aeon Mall) ในเมืองคาชิมะ ขณะเกิดเหตุมีลูกค้าใช้บริการอยู่หลายพันคน ทางห้างสามารถอพยพคนประมาณ 3,000 คนออกไปยังลานจอดรถได้ทัน ก่อนจะเกิดเหตุท่อก๊าซระเบิดในอีกโซนของอาคารซึ่งยังมีคนทำงานอยู่
แรงระเบิดส่งผลให้ชั้นสองของห้างพังถล่มลงมาทับผู้คน พยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าแรงระเบิดทำให้พื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนรุนแรงไม่แพ้ตอนเกิดแผ่นดินไหว ภาพข่าวแสดงให้เห็นฝ้าเพดานพังถล่มลงมา ชิ้นส่วนโลหะและเศษซากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ขณะที่ทีมกู้ภัยสวมหมวกนิรภัยและหน้ากากอนามัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
ขณะที่ประธานบริษัทอิออน แถลงข่าวที่คูมาโมโตะพร้อมโค้งคำนับแสดงความเสียใจ ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตในห้างแล้ว 4 คน และยังสูญหายอีก 3 คน กล่าวเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุระเบิดและการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
ส่วนที่เมืองยัตสึชิโระ ปล่องไฟของโรงงานบริษัท นิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ พังถล่มลงมา ทีมบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 5 คน เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตออกมาได้ 7 คน และคาดว่ายังมีคนติดอยู่ใต้ซากอีก 4 คน
ภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ตำรวจเผยให้เห็นบ้านเรือนในย่านที่อยู่อาศัยพังราบเป็นหน้ากลอง บางหลังพังทลายลงไปในแม่น้ำใกล้เคียง ขณะนี้ยังมีบ้านเรือนเกือบ 34,900 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ และอีกราว 15,000 หลังไม่มีน้ำประปา ประชาชนกว่า 8,800 คนต้องเดินทางไปอาศัยในศูนย์พักพิงกว่า 400 แห่ง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้ศูนย์อพยพเปิดเครื่องปรับอากาศคลายร้อนให้ผู้ประสบภัยได้
กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคน รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากไต้หวันที่เดินทางมาช่วยเหลือ
ฝั่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมกำชับให้ผู้ประสบภัยดูแลสุขภาพท่ามกลางอากาศร้อนจัด รัฐบาลกำลังเตรียมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เธอย้ำว่ายังมีคนรอความช่วยเหลือ นี่คือการแข่งกับเวลา และทางการจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากแผ่นดินไหวยังทำให้บริการรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นต้องระงับชั่วคราว แม้สนามบินอาโสะ คูมาโมโตะ จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพุธ แต่หลายสายการบินยังคงยกเลิกเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ จังหวัดคูมาโมโตะเคยเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมาแล้วในปี 2559 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 คน ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลก
ข้อมูลจาก : apnews
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